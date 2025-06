Valentina Pellegrini, Vicepresidente del Gruppo Pellegrini, è stata insignita del Premio Pavoncella 2025 per la sua capacità di coniugare l’imprenditoria e l’impegno per il sociale. Tra le iniziative più significative il Ristorante Solidale Ruben.



Valentina Pellegrini insignita del Premio Pavoncella



Valentina Pellegrini è stata premiata nel corso della XIV edizione del Premio Internazionale “Pavoncella alla creatività femminile”, nell’ambito della categoria Imprenditoria e Sociale. Per la Vicepresidente del Gruppo Pellegrini è un riconoscimento della sua capacità di saper fare impresa contribuendo, al contempo, al benessere della comunità e costruendo opportunità che mettano al centro la persona. Una filosofia condivisa dal Gruppo Pellegrini, tra i partner dell’iniziativa.

Istituito nel 2011 dall’Associazione culturale ArteOltre, il Premio Pavoncella vuole celebrare le donne che si sono distinte per merito, visione e impatto nei settori della ricerca scientifica, della medicina, dell’imprenditoria, dell’arte e del sociale. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 14 giugno presso l’Auditorium del Parco Nazionale del Circeo a Gaeta. Tra le altre eccellenze femminili premiate anche Elena Beccalli, Magnifica Rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Simonetta De Guz, Generale di Divisione nel Corpo dei Carabinieri Forestali.



Le iniziative per il sociale sostenute da Valentina Pellegrini



Il Premio Pavoncella evidenzia il modo in cui Valentina Pellegrini porta avanti il proprio ruolo di imprenditrice, facendosi promotrice di iniziative di inclusione e a sostegno di coloro che vivono in situazioni di fragilità. Sono diversi i progetti sostenuti dalla Vicepresidente del Gruppo Pellegrini. Tra i più significativi, il Ristorante Solidale Ruben, un ristorante solidale in cui le persone in difficoltà possono cenare spendendo la cifra simbolica di un euro. Un locale caldo e accogliente in cui sentirsi accolti e rispettati.

I menù sono studiati da cuochi e nutrizionisti per garantire dei pasti sani ed equilibrati, in linea con la visione del diritto a un cibo di qualità. Aperto dal lunedì al sabato e capace di ospitare circa 350 persone, il ristorante è ormai un punto di riferimento nella zona. “Ruben – ha evidenziato in diverse occasioni la stessa Valentina Pellegrini – non è solo un punto di ristoro, ma un modello di solidarietà basato sul rispetto, la sostenibilità e l’inclusione, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai loro bisogni”.