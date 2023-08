I Consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano hanno diramato una nota, nella quale comunicato di essere stati contattati in questi giorni “da diversi tifosi e attivisti del calcio milazzese, che lamentano e denunciano il disastroso stato, in cui versa lo stadio Marco Salmeri”.

“Ci è stato fatto presente – affermano – lo stato di abbandono, in cui versa la tribuna. La manutenzione e il rifacimento risalgono al 2008, la pensilina posta a protezione sul lato di ponente marcita dal tempo, la gradinata dei tifosi ospiti inaccessibile. A campionato ormai iniziato nessuna manutenzione, promesse d’intervento rimaste solo tali, gettando nello sconforto centinaia di tifosi e nella sfiducia all’Amministrazione per i disattesi impegni assunti con una tifoseria, asse portante di uno sport tanto diffuso nella nostra città. Il calcio va attenzionato curato, assecondato, aiutato per sperare di raggiungere risultati. Bisogna ricordare quanto la tifoseria mamertina è stata importante nel sostenere la squadra l’anno della promozione in C.

L’obiettivo è stato raggiunto anche per l’impegno e il calore che la tifoseria milazzese ha trasmesso, insieme all’impegno mantenuto dell’amministrazione comunale dell’epoca, di aiuto e supporto dato alla dirigenza e alla squadra. La tifoseria e tutti gli appassionati difendono con orgoglio l’appartenenza ai colori rosso blu: per questo riteniamo inammissibili i comportamenti di questa Amministrazione e riteniamo plausibili le posizioni di chi protesta contro un Assessore allo Sport assente e sordo alle tante richieste, che provengono da questa categoria di sportivi”.