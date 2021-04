È stato Bagnaia (Ducati) il più veloce nella prima giornata di prove sul circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna di MotoGP con il tempo di 1:37.209, seguito a meno di due decimi dall’attuale leader della classifica del mondiale piloti, Fabio Quartararo, (Yamaha) e a 259 millesimi da Aleix Espargaro, a conferma del buon momento dell'Aprilia.

