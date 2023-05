L'International Flight Training School (FTS) da oggi è un sogno diventato realtà: è stata infatti inaugurata oggi. Estesa su una superficie di 35mila metri quadrati coperti su una vasta zona di oltre 130 ospiterà i piloti da caccia provenienti da tutto il mondo, che dopo un duro addestramento diventeranno dei "Top Gun".

Erano presenti all'inaugurazione, il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, il neo amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, ed alcuni dei rappresentanti delle Forze Armate dei principali Paesi tra Giappone, Regno Unito, Canada, Svezia, i vertici delle autorità militari e l'assessore regionale Agli Affari Generali e Personale, Andreina Farris, dei sindaci del territorio.

Questa scuola di volo sarà il punto di riferimento per l'addestramento di tipo avanzato dei piloti militari che volano sui caccia, come ad esempio gli F-35 o gli Eurofighter Typhoon.

Un'inaugurazione importante quella di oggi, la scuola di volo che addestrerà l'eccellenza dei piloti militari, avrà anche importanti ricadute sul territorio, com e anche sottolineato dall'assessore Farris:

"Oggi possiamo finalmente dire, con orgoglio, che la Sardegna, con Decimomannu, ospita il più moderno ed evoluto sistema di addestramento integrato tra quelli presenti negli altri paesi occidentali, realizzato grazie alla positiva sinergia tra il mondo della Difesa, quello dell'industria e la nostra Regione, un progetto innovativo e rivoluzionario".

La nuova scuola di volo ha 22 velivoli M346 Advanced Jet Trainers, 40 istruttori, 2 simultori Full mission, fino a 8 mila ore di volo all'anno, oltre 400 all'anno persone tra dipendenti militari, civili e studenti frequenteranno la La Flight Training School.

Una scuola che ha come obiettivo quello di poter diventare il punto di riferimento internazionale per l'addestramento dei piloti militari, soprattutto per quello relativo all'addestramento per pilotare i caccia di ultima generazione. Un obiettivo, che date le le brillanti premesse, verrà centrato sicuramente. lasottilelinearossa.over-blog.it