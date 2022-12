Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, quest'oggi ha parlato con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Dopo averlo ringraziato per l'annuncio dell'ennesimo pacchetto di aiuti militari annunciato venerdì scorso, Zelenskyy ha detto a Biden che l'Ucraina vuole arrivare la pace e ha per questo ribadito l'importanza di consolidare gli sforzi internazionali per raggiungere questo obiettivo, richiamandosi al suo piano in 10 punti presentato durante l'ultimo G-20.

Il presidente ucraino, durante il colloquio, ha detto che gli attacchi missilistici russi, definiti terroristici, hanno causato la distruzione di circa il 50% delle infrastrutture energetiche del Paese, ringraziano al tempo stesso gli Stati Uniti per il contributo alla loro ricostruzione.

Zelenskyy ha poi dichiarato di aver invitato il presidente Biden a fare tutto il possibile per aiutare a proteggere la popolazione civile ucraina e le sue infrastrutture critiche, particolarmente in questo momento, da quando in Ucraina è iniziato il periodo invernale.



Sul fronte dei combattimenti, l'esercito ucraino ha respinto ieri gli attacchi russi nei pressi di 11 località nell'est del Paese, sia nell'oblast di Luhansk, che in quello di Donetsk, con il ministero della Difesa britannico che ha affermato di ritenere "altamente improbabile" che la Russia faccia progressi operativamente significativi nei prossimi mesi nel riconquistare il terreno perduto si nel sud che nell'est del Paese.