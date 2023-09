La straordinaria arte del Maestro Antonio Del Donno è pronta a fare il suo ritorno sullo schermo televisivo questa sera grazie a ArteOraTv. La trasmissione, presentata da Roberto Porcelli, andrà in onda sui canali 157 e 267 del digitale terrestre a partire dalle ore 21:30.

Non è la prima volta che ArteOraTv dedica spazio alle opere dell'artista beneventano, grazie all'impegno instancabile di Roberto Porcelli. Questo impegno ha contribuito a diffondere l'arte di Antonio Del Donno sia in Italia che all'estero, portandola ad un pubblico sempre più vasto e appassionato.

È innegabile che le opere di Antonio Del Donno stiano vivendo una nuova stagione di grande vitalità, soprattutto attraverso il medium televisivo. Il pubblico e i collezionisti apprezzano sempre di più il suo lavoro, riconoscendo il suo valore artistico unico.

Antonio Del Donno si colloca tra i grandi artisti storici che hanno iniziato la loro carriera negli anni '50 e '60 del secolo scorso, in un contesto in cui hanno interagito con figure chiave dell'arte, contribuendo a creare movimenti artistici ancora oggi ammirati e celebrati. Sebbene le sue opere siano state presenti per lungo tempo nei musei più importanti in Italia e all'estero, il suo nome era noto solo a pochi critici d'arte e galleristi appassionati.

Ora, grazie alla televisione, un pubblico ancora più ampio avrà la possibilità di ammirare e, perché no, di acquisire le straordinarie opere di Antonio Del Donno.

Il consiglio, quindi, è di non perdere la trasmissione di questa sera su ArteOraTV, anche soltanto per accrescere la propria cultura artistica.