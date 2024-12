Oramai verso la fine dell’anno e quindi a metà stagione le squadre tirano le somme per come sta andando la stagione e i Bleus non possono che ritenersi soddisfatti.



La rinascita

A inizio stagione il Chelsea punta su Enzo Maresca allenatore che è stato al servizio di Guardiola tra il 2020 e il 2021 e che la scorsa stagione ha vinto la championship con il Leicester.

Un allenatore non di grande esperienza, ma dotato di una grande intelligenza calcistica cosa che ai Bleus è mancata la stagione del 2024.

L’inizio anno è stato sorprendente sia il Premier League, ma anche il Conference League.

Nelle prime 18 partite di campionato i Bleus ne hanno vinte 10 con solo tre sconfitte e il lavoro di Maresca è ben evidente sia in zona avanzata che il zona arretrata visto la quarta miglior difesa e il terzo miglior attacco.

In Conference League non c’è storia oltre agli uomini di Maresca, primi con miglior attacco e miglior difesa, 6 vittorie su 6 e zero voglia di fermarsi, solo grande entusiasmo per tutta la squadra, la proprietà e i tifosi.

Vincono e stupiscono i ragazzi di Maresca che giocano si divertono e divertono il pubblico con giocate sensazionali e partite devastati come il derby vinto contro gli Spurs fuori casa per 4 a 2 dopo essere stati sotto per 2 a 0.

Ovviamente il merito non è solo dell’allenatore italiano, ma anche dei giocatori ritrovati come Nicolas Jackson che ha segnato 9 gol in 17 partite solo in premier, ma anche come il capitano Enzo Fernandes, che torna a splendere dopo la brutta stagione dell’anno precendente.

Ma la stella della squadra di Maresca è senza dubbio Cole Palmer, ex city, che tra gol e assist in premier ne ha fatti 18 su 18 partite, un giocatore senza senso al servizio dei Bleus che hanno puntato sul talento del ragazzo scuola City prelevato proprio dalla squadra di Guadiola nel 2023 per circa 42 milioni di sterline e ora il suo valore è circa il triplo dal vecchio prezzo d’acquisto

La stagione è sicuramente è ancora lunga però una cosa è certa, i Bleus puntano alla Conference e a un posto in Champions League, ora sono al terzo, e se non sarà abbastanza potranno vincere una delle coppe nazionali come Carabo Cup e FA cup, visto che tanto per i Blues sarà questione di tempo vincere trofei come all’epoca perché con stelle come Cole Palmer e Enzo Fernandes non puoi che aspettarti che il meglio per i Blues.