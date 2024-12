Il titolo esatto è "L'Hockey su Ghiaccio - Tutta la Stagione 2023-24" ed è un libro di 304 (avete capito bene, 304!) pagine ricche di statistiche, tabellini, grafiche, fotografie doc e articoli dedicati allo sport che furoreggiò in Italia negli anni '90 e che promette di tornare presto protagonista grazie alle imminenti Olimpiadi che si svolgeranno fra Milano e Cortina nel 2026.

L'autore è Massimiliano Bordignon, giornalista che ha convissuto con la propria profonda passione una realtà che, a oggi, vede i suoi picchi più alti divisi fra Bolzano, Brunico (Val Pusteria) e Asiago, ovvero le tre realtà militanti nel massimo torneo della Ice Hockey League.

Una via di mezzo fra un libro e una rivista, fra un annuario e un album fotografico, "L'Hockey su Ghiaccio" è un'autentica strenna natalizia, un 'mare magnum' di notizie, una fonte cui abbeverarsi per poter comodamente per ripercorrere la stagione passata attraverso foto d'autore e una incredibile messe di risultati raccolti e riscritti manualmente, con pazienza certosina e passione in abbondanza.

"Questo libro è il risultato della mia serie di viaggi in tutta Europa, in cui ho raccolto esperienze, sensazioni e foto" racconta Bordignon, "una messe tale di informazioni che mi sarebbe parso quasi egoista tenere per me".

E non è un caso, quindi, che il sottotitolo di questo annuario, voluminoso quanto un libro ma graficamente pensato come una rivista sia, appunto, "Rivista di Sport, Viaggi e Cultura".

Curiosa la scelta dell'editore: si tratta di Luigi Caricato, esperto di olio che con il suo Olio Officina Magazine ha creato una vera e propria linea dedicata al mondo dell''oro giallo' dove, oltre alla qualità dei contenuti, ampio spazio viene dato alla qualità della grafica (per l'occasione affidata a una maestra del settore, Francesca Bezzan) e del materiale di stampa.

"Abbiamo scelto di editare questo libro perché vogliamo valorizzare uno sport spettacolare che non ha, di questi tempi, lo spazio che meriterebbe, uno di quegli sport considerati, a torto, minori" sottolinea Caricato.

La versione scaricabile 'online' dalla piattaforma Issuu e quella ordinabile in versione cartacea del libro sono entrambe disponibili sul sito di Olio Officina al seguente indirizzo: www.olioofficina.it/edizioni/riviste/lhockey-su-ghiaccio.htm