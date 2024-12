Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio.

Chiede il giornalista: Cosa è mancato? La difficoltà nel trovare Lukaku, è in attacco la chiave della sconfitta?"Non è questione di dire nell'attacco c'è la chiave della sconfitta, attacchiamo in 11 difendiamo in 11. quello che posso dire la partita di oggi conferma quello per cui stiamo lavorando e battere continuamente è la strada giusta. La strada che vogliamo seguire è una squadra attiva che vada ad aggredire gli avversari e possa avere la palla il piu' possibile. Potevamo fare meglio ma molto meglio, ci stiamo lavorando tanto, l'ultimo tezo ti sposta l'equilibri, il dribbling, il cross il talento come isakseen che ha fatto un goal di grande qualità".Inciampi ce ne sono ce ne saranno in futuro, ma la squadra è tracciata, ma ci sta anche di perdere una partita come questa contro la Lazio.Dobbiamo convincere di più nell'ultimo terzo campo, ci deve essere sicuramente grande applicazione e dobbiamo continuare a lavorare nella qualità del cross, nella cattiveria di attacco alla porta, siamo spessi arrivati dopo, noi attacchiamo anche con i centrocampisti e li porti tanti giocatori, dobbiamo sicuramente lavorare di piu' e avere piu' qualità nell'ultima giocata.Raggiungere una solidità stando con la linea dei difensori a centrocampo vuol dire fare un grande lavoro. Ma noi dobbiamo migliorare la fase offensiva, stiamo lavorando nell'ultimo terzo, le statistiche ci sono, ma ci dice che a livello realizzativo, ci dice che per il tempo che attacchiamo realizziamo poco. Ci stiamo lavorando tanto, bisogna andare con fiducia quando arriva la palla, come stiamo lavorando sui calci piazzati, dobbiamo essere cattivi, convinti di fare goal. Io sto battendo tanto, i ragazzi seguono sanno che è un aspetto fondamentale perché alla fine se vuoi vincere le partite devi fare goal".