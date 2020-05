Lunedì 18 maggio riapre la Basilica di San Pietro. A celebrare la prima messa in Basilica sarà lo stesso pontefice che alle ore 7, all'altare della tomba di San Giovanni Paolo II, dirà la messa in occasione del centenario della nascita del papa polacco. Al termine della Messa, che non vedrà però la presenza di pellegrini ma che sarà comunque trasmessa in tutto il mondo, la basilica riaprirà le sue porte a tutti i fedeli che potranno visitarla seguendo però le regole in vigore al tempo del coronavirus: controllo della temperatura con il termoscanner all'ingresso, numeri limitati e distanziamento sociale.

È importante seguire le regole! Lo ha ricordato lo stesso Francesco al Regina Caeli ordierno, richiamandosi al passo del Vangelo di questa domenica (cfr Gv 14,15-21) di cui ha sottolineato i due messaggi: l'osservanza dei comandamenti e la promessa dello Spirito Santo.

Ed a proposito dell'osservanza dei comandamenti, dopo la preghiera, il Papa ha fatto questo appello ai fedeli: «In alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo... ma per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo.»