Mi chiedo spesso da ricercatore che si è occupato del rapporto tra inquinanti, ambiente e patologie umane, se circa 10 anni dedicati a questo tema rappresentino davvero un tempo ben speso.

Per la scienza certamente sì, in quanto abbiamo pubblicato e provato o meglio confermato e osservato che alcuni inquinanti sono presenti con determinate caratteristiche in ammalati di cancro e di patologie tiroidee in soggetti che risiedono almeno da 10 anni in alcune zone con criticità ambientali.

La scienza si fa e si descrive nei posti giusti. Noi l’abbiamo illustrata al Congresso Sio nel 2016 a Roma e l’abbiamo pubblicata su due riviste internazionali. E’ scienza confutabile solo con lo stesso metodo e al momento non è contestata, tanto che numerosi ricercatori di altri paesi, e aggiungo di prestigiose università, condividono, citandoci, le nostre esperienze.

fai.informazione.it/6546D655-5A6C-4E48-A00C-1744014959C6/Inquinanti-ambientali-e-tumori-due-studi-pilota-in-Italia-Intervista-su-medico-e-Paziente-a-Vincenzo-Petrosino



Molte cose ho scritto in questi anni e ovviamente chi scrive queste cose spesso viene additato come un “ambientalista”… un nemico del progresso… un retrogrado che vorrebbe usare l’asino per spostarsi… un non tecnologico… o addirittura un “allarmista” o peggio.

Nulla di tutto questo invece… Lo stesso commissario europeo Vella (come altri) sottolineò la bontà di ciò che indicavano i nostri studi.

Dal trasporto alle varie combustioni, alle fabbriche e alle ferriere, dagli aerei e aeroporti o dai vari smaltimenti dolosi e colposi, continuiamo ad emettere sostanze che stanno creando danni permanenti all'ambiente e all'uomo.

Alcune di queste sostanze cambieranno le generazioni future. Inoltre abbiamo il problema dei cambiamenti climatici.

Noi siamo quasi ad un punto di non ritorno.

Quali abitanti del pianeta Terra, come abbiamo scritto in un recente lavoro, siamo come degli occupanti temporanei di una multiproprietà e pertanto abbiamo il “DOVERE” di lasciarla pulita per coloro che verranno dopo di noi.

Indeed, the earth and the environment in which we live is like a timeshare property, so we have a moral obligation to leave it clean – after “using” it – for the future generations. (V. Petrosino et. al Cancer &Science). drive.google.com/file/d/1Z9ZyRnoPdSBD-P9InIFeJ_QZjsTRIZUU/view



Mi chiedo… ma lo stiamo facendo davvero o tanti sono pronti a sorridere quando gli scienziati, che pure studiano per il bene dell’umanità, dicono che alcune cose che stiamo facendo e abbiamo fatto sono sbagliate?

Perché la politica è tanto sorda e neppure la pandemia e la guerra e tante disgrazie climatiche non accendono nel cervello di molti una “lampadinella rossa”?

Da ciò che leggo e ascolto ogni giorno mi sembra che il genere umano specie politico e imprenditoriale non abbia capito molto...

Credo che tanta sordità sia purtroppo dovuta al Dio Denaro e non alla vergine ignoranza di molti.

Mi chiedo se ad aprile del 2022 la Ue non abbia raccontato chiacchiere o quanto detto non sia ancora conosciuto.

Quale strada vorrebbe prendere l’Italia per gli italiani?

Quale strada sta prendendo se ascolto ancora cose che non dovrei/dovremmo sentire?

Infatti il 5 aprile 2022 Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile del Green Deal europeo e commissario per la politica per l'azione per il clima, e Virginijus Sinkevičius, commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca, hanno tenuto una conferenza stampa presentando osservazioni dopo la riunione del Collegio e sul Pacchetto Emissioni e Inquinanti.

Quel giorno, la Commissione Europea presentò proposte per aggiornare e modernizzare la Direttiva sulle Emissioni Industriali, legislazione chiave per aiutare a prevenire e controllare l'inquinamento. Norme aggiornate volte a contribuire a guidare gli investimenti industriali necessari per la trasformazione dell'Europa verso un'economia a inquinamento zero, competitiva e climaticamente neutra entro il 2050.



Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans:

Entro il 2050, le emissioni di gas serra nell'Unione Europea dovrebbero raggiungere lo zero netto. E l'attività economica non dovrebbe più causare un inquinamento dannoso per la nostra aria, la nostra acqua e l'ambiente in generale. Ecco perché parliamo di neutralità climatica, non solo di neutralità carbonica. In questo momento, centinaia di migliaia di europei muoiono prematuramente a causa dell'inquinamento atmosferico.

E nonostante i miglioramenti, la stragrande maggioranza delle persone in Europa è ancora esposta ogni giorno a livelli dannosi di inquinamento atmosferico. Le proposte odierne, e in particolare la direttiva sulle emissioni industriali, contribuiranno a ridurre questo numero. La direttiva sulle emissioni industriali copre diversi tipi di emissioni nell'aria e nell'acqua: ossidi di zolfo e di azoto, ammoniaca, metalli pesanti, metano e polveri sottili. Dal 2007 gli impianti ai sensi di questa direttiva hanno ridotto le proprie emissioni. Ciò è in parte dovuto al cosiddetto processo della migliore tecnica disponibile, un processo molto inclusivo per determinare quali tecniche utilizzare e che effettivamente stimola l'innovazione.

Ma per un futuro a inquinamento zero, dobbiamo andare oltre. Quindi oggi proponiamo di aumentare i livelli di ambizione ed estendere il campo di applicazione. In particolare, saranno coperti gli allevamenti più intensivi. Per essere chiari: questo riguarda solo gli allevamenti più inquinanti. Perché il 10% degli allevamenti di bovini, il 18% degli allevamenti di suini e il 15% degli allevamenti di pollame che sarebbero coperti rappresentano rispettivamente il 41%, l'80% e l'87% di tutte le emissioni inquinanti nei rispettivi settori. E al momento, l'impatto che questo ha sull'ambiente circostante rimane per lo più fuori portata. Questa non è una proposta che va dietro agli agricoltori. Anzi.

La Direttiva sulle emissioni industriali riduce le emissioni di tutti gli impianti più inquinanti d'Europa. Inoltre, gli agricoltori disporranno di una procedura di autorizzazione più snella e potranno ricevere il sostegno della politica agricola comune.Il campo di applicazione della direttiva si estende anche ad altri settori: l'estrazione di metalli e minerali, la produzione su larga scala di batterie e alcune attività nella produzione tessile e nella lavorazione dei metalli ferrosi.So che, nel complesso, questi sono grandi cambiamenti.Ma di certo non accadranno dall'oggi al domani. Anche con un'adozione definitiva il prossimo anno, l'attuazione sul campo inizierà solo nel 2027, ovvero tra cinque anni.

Gli operatori avranno quindi alcuni anni per conformarsi. Questo lungo lasso di tempo guida gli investimenti e stimola l'innovazione. La proposta mette in pratica il principio "chi inquina paga". Perché comporterà costi aggiuntivi per le imprese. Dopotutto, più installazioni dovranno richiedere permessi ambientali e investire in soluzioni per ridurre l'inquinamento.Ma i costi aggiuntivi aggregati sono diverse centinaia di milioni. Impallidiscono rispetto ai benefici per la salute umana: 5,5 miliardi di euro all'anno. Queste cifre parlano da sole: si tratta di un enorme miglioramento per la salute umana.

Prima di passare a Virginijus, consentitemi di aggiungere alcune parole sulle proposte relative ai gas fluorurati e alle sostanze che riducono l'ozono, entrambi gas serra estremamente potenti. La legislazione esistente ne ha già ridotto l'uso e le emissioni, ma ora la scienza ci esorta ad andare oltre e più velocemente. E possiamo: entro il 2050 queste due proposte porterebbero una riduzione totale delle emissioni superiore a quella che un paese come la Francia emette attualmente all'anno



Commissario Virginijus Sinkevičius :

Abbiamo una visione di un'Europa migliore nel 2050, dove l'inquinamento sarà ridotto a livelli non più dannosi per la salute umana. Lo abbiamo definito nel Piano d'azione per l'inquinamento zero, che fa parte del Green Deal europeo. Quando abbiamo adottato questo piano d'azione l'anno scorso, è stato ampiamente accolto con favore, ma la gente si è chiesta come funzionerà nella pratica.

Oggi vi mostriamo cosa significa, con un significativo rafforzamento delle norme che riguardano le emissioni industriali. L'attuale quadro è già un successo. In soli dieci anni ha ridotto le emissioni industriali nell'atmosfera tra il 40 e l'85%, a seconda dell'inquinante. Ma le cifre sono ancora troppo alte. I grandi impianti industriali ei grandi allevamenti sono responsabili di oltre la metà delle emissioni totali di ossidi di zolfo e metalli pesanti, di circa il 40% dei gas serra e di circa il 30% di ossidi di azoto e particolato.

E l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea che l'inquinamento atmosferico è un killer silenzioso, causando centinaia di migliaia di morti premature nell'UE ogni anno.

Quindi oggi rivediamo le regole. Abbiamo modernizzato la direttiva sulle emissioni industriali, aumentando notevolmente il livello di ambizione e il suo potenziale per accompagnare l'industria nella transizione verde. La nuova versione tiene conto dei progressi all'interno dell'industria, ha una portata più ampia e fornisce ai cittadini informazioni più dettagliate su queste emissioni.

Qualche parola su ciascuno di questi temi. Innanzitutto la modernizzazione. Ci sono molte cose che potrei menzionare qui, ma ne indicherò solo alcune. Quando gli Stati membri rivedranno i permessi, saranno obbligati a utilizzare valori limite più severi per gli inquinanti. In questo modo assicureremo la direzione di marcia.

Secondo le regole precedenti, i requisiti per il disinquinamento e la decarbonizzazione erano indipendenti. Le nuove regole li avvicinano, in modo che gli investimenti futuri tengano maggiormente conto delle emissioni di gas serra, dell'efficienza delle risorse e del riutilizzo dell'acqua, il tutto allo stesso tempo. I grandi impianti dovranno elaborare Piani di Trasformazione, mostrando come si propongono di adottare tecniche per l'inquinamento e la gestione del carbonio tra il 2030 e il 2050.

Stiamo aggiungendo qualche flessibilità in più alle regole, per rendere più facile per gli operatori testare e implementare le tecnologie emergenti. E per far fronte al ritmo dell'innovazione all'interno dell'industria e assicurarci che le norme dell'UE tengano conto degli sviluppi all'avanguardia, stiamo istituendo un nuovo Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali. Ciò garantirà che le notizie sui migliori progressi si diffondano davvero in tutti i settori in questione. In secondo luogo, la portata.

Per la prima volta, l'allevamento di bovini su larga scala sarà coperto da queste regole, insieme agli allevamenti più intensivi di suini e pollame. Ciò significa che ora saranno inclusi circa tre quarti delle emissioni di metano e ammoniaca del bestiame. Come già menzionato da Frans, saranno coperti anche nuovi settori, come le gigafabbriche per la produzione di batterie, l'industria dell'estrazione di minerali e altri.

Il terzo grande cambiamento è il rafforzamento dei diritti dei cittadini. Gli Stati membri e i gestori degli impianti dovranno rendere disponibili gratuitamente su Internet le sintesi delle autorizzazioni. Un nuovo portale delle emissioni industriali semplificherà il confronto tra i siti di tutti i settori e gli Stati membri dell'UE, per verificare l'inquinamento e le prestazioni. E se gli operatori non rispettano i propri obblighi, i cittadini ottengono un migliore accesso a mezzi di ricorso e risarcimenti legali.

Per concludere, questi cambiamenti sono davvero importanti, ma lo facciamo per una buona ragione. Le sole azioni per gli allevamenti dovrebbero portare benefici per la salute umana nell'ordine di 5,5 miliardi di euro ogni anno. Inoltre, questi cambiamenti creeranno più posti di lavoro, come ha dimostrato in passato il settore dell'ecoinnovazione dell'UE.E, naturalmente, queste regole sono progettate per rendere la nostra economia più efficiente e più sostenibile.

Questo è lo spirito del Green Deal, e quello spirito è forte nella direttiva rivista.



