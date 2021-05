Secondo il senatore della Lega Simone Pillon, "le donne hanno una maggiore propensione per materie legate all'accudimento, al contrario dei maschi che si appassionano a materie più tecniche".

A smentirlo ci sono donne come l'astronauta Samantha Cristoforetti, medici come Marie Curie, astrofisiche come Margherita Hack e donne con coraggio da vendere come Liliana Segre.

Per non parlare di scienziate come Rita Levi Montalcini, Elena Cattaneo, Antonella Viola, Barbara Gallavotti, Ilaria Capua.

E poi politiche quali Margareth Thatcher e Angela Merkel.

Insomma Pillon, stavolta l'ha sparata grossa... più di quanto non sia solitamente abituato a fare!