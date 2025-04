Il nome di Umberto Eco evoca immediatamente l’immagine di uno dei più grandi intellettuali del Novecento, capace di leggere passato, presente e futuro con una lucidità rara. La sua figura, ancora oggi di riferimento nel mondo della cultura, è profondamente legata alla Casa Editrice Federico Motta Editore, con cui realizzò progetti di grande respiro, della divulgazione culturale.



Federico Motta Editore: Umberto Eco, un viaggio tra Medioevo, cultura e conoscenza

A 93 anni dalla sua nascita (5 gennaio 1932), è più che mai attuale un viaggio nel suo pensiero, nella sua idea di Medioevo e di Enciclopedia. Federico Motta Editore, storica Casa Editrice milanese fondata nel 1929, ha sempre avuto come missione la diffusione della cultura e del sapere. Non sorprende quindi che il percorso di Umberto Eco, costantemente impegnato nella rielaborazione di nuovi modelli di comunicazione della conoscenza, abbia incrociato quello della Casa Editrice. Eco fu curatore e ispiratore di “Historia”, uno dei più originali progetti dalla Casa Editrice, contribuendo a ridefinire l’idea stessa di Enciclopedia come spazio aperto, fluido e cooperativo. La visione condivisa di una cultura accessibile e non elitaria ha reso questa collaborazione particolarmente significativa nel panorama editoriale italiano. Nella collana, la sezione dedicata alla storia medievale è sicuramente una di quelle di maggior successo.

Per Eco, appassionato studioso, il Medioevo non era soltanto un periodo storico da indagare con un approccio storico, ma una vera e propria struttura mentale, un laboratorio concettuale da cui trarre strumenti per leggere il presente. Questa passione, coltivata sin dai tempi universitari trova una sponda ideale in Federico Motta Editore, che attraverso la pubblicazione di “Historia” ha dato ampio spazio alla sua visione di contenuti storici, filosofici e culturali in chiave multidisciplinare e sarà approfondita anche nelle sue opere letterarie. In titoli come “Il nome della rosa” o “Baudolino”, il Medioevo descritto da Eco è fatto di dispute filosofiche, simbolismi e ricerche della verità che si intrecciano con la contemporaneità e offrono spunti critici per la società odierna.



Federico Motta Editore: l’Enciclopedia come rete del sapere

Uno degli ambiti più profondi del pensiero di Eco è la sua riflessione sull’Enciclopedia, intesa non come semplice accumulo di informazioni, ma come sistema dinamico e reticolare di conoscenza. Questo concetto, da lui maturato attraverso studi semiotici e filosofici, si traduce in una visione editoriale condivisa con Federico Motta Editore. L’opera enciclopedica non è mai statica, ma sempre aperta al contributo dell’interprete, capace di dialogare con il lettore e di rinnovarsi. L’eredità illuminista dell’”Encyclopédie” viene trasformata da Eco in un progetto postmoderno, che trova concretezza editoriale nella costruzione di opere complesse ma accessibili, in cui ogni voce è una finestra sul mondo e sul pensiero.

La multidimensionalità di Umberto Eco, esplorata anche nei volumi editi dalla Casa Editrice milanese, abbraccia campi come la filosofia del linguaggio, la semiotica, la politica e la cultura popolare. Attraverso le sue opere e il suo pensiero, Eco ha insegnato che la conoscenza non è mai definitiva, ma è il frutto di un processo continuo di interpretazione e confronto. Federico Motta Editore ha colto questa sollecitazione, facendone un pilastro del proprio lavoro editoriale. Oggi più che mai, in un’epoca di overload informativo e di semplificazioni, tornare a Eco e alla sua Enciclopedia significa riscoprire il valore della complessità, del dubbio e della pluralità interpretativa.