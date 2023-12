"Winter" di Stefania Altomare regala brividi al primo ascolto

"Come sentirete è una di quelle canzoni che nascono osservando la natura e dando sguardi anche ad orizzonti lontani."

Stefania Altomare ci regala "Winter" la sua prima piano-song : una canzone d'amore Universale che auspica la fine dell' Inverno che stiamo attraversando.In uscita il primo dicembre a mezzanotte, la nuova canzone di Stefania Altomare già prometteva di regalare brividi e bussa alla porta delle emozioni.La release è stata accolta da un visibilio di "In bocca al lupo" e dai complimenti da parte degli addetti ai lavori che reputano ottimo l'arrangiamento e la produzione .Gli ascoltatori più affezionati hanno definito Winter come la "canzone che fa sognare" : è un canto di luce e speranza , un inno che esorta a dare una possibilità a quei cambiamenti che ci sembrano impossibili.

"You've got to give it a try" è il nuovo mantra della Stagione Natalizia, si ripete nel ritornello e nello special , stagliandosi su un wall-of-sound (tappeto di cori) nel quale tutto finirà per il meglio.

"Winter" è stata scritta pensando a quelle persone chiuse nel freddo della loro solitudine ma anche per celebrare la stagione Natalizia. Questa canzone arriva per promuovere il disgelo fuori e dentro di noi" racconta Stefania in una sua diretta IG.Il brano è in Heavy Rotation sulle migliori Emittenti Radio Web ed FM

Stefania Altomare, cantautrice e polistrumentista calabrese, già finalista nazionale al Sanremo Rock & Trend e due volte finalista nazionale all' I-Tim Tour Estate è stata semifinalista del concorso nazionale britannico Open Mic UK che si è svolto nella città dei Beatles ed ha condiviso lo stage con Artisti locali della Liverpool Acoustic Scene.

Ha presentato i suoi brani originali nel programma "Ticket to Ride" di Ugo Coccia su Rai Radio Live nel gennaio 2020, e nel 2021, scelta direttamente dalla commissione artistica a fronte di oltre 12 mila iscrizioni, si è esibita tra i finalisti al Live Tour di Sanremo Rock & Trend 2021 . Ha partecipato all'ultima edizione di "Voci per la Libertà" in gara tra gli Artisti scelti per il "Premio Giovani di Amnesty 2023" ed ha all'attivo numerose collaborazioni con grandi Artisti ed Emergenti della Musica Italiana.

Ascolta e segui qui Stefania Altomare

Ascolta o Scarica QUI il nuovo singolo "Winter"