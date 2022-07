Secondo un think tank statunitense il 6 luglio, per la prima volta dopo 133 giorni dall'invasione dell'Ucraina, la Russia non ha reclamato conquiste territoriali. Come interpretarlo? Con il fatto che i russi si stanno riorganizzando per la prossima offensiva che, a logica, dovrebbe significare la conquista dell'intero Donbass, come fanno ritenere i bombardamenti, che non si sono mai interrotti, che in queste ore hanno colpito Kramatorsk, nell'oblast di Dontesk.

Altri attacchi si sono registrati a Sloviansk, altri nell'oblast di Dnipropetrovsk, altri in quello di Odessa, dove sono stati distrutti un paio di magazzini in cui erano custodite 35 tonnellate di grano.

Nel Mar Nero, inoltre, i russi stanno consolidando la propria flotta aumentando con cinque vettori missilistici, due sottomarini e un'unica nave d'assalto anfibia, portando a 48 la dotazione di missili di tipo Kalibr da utilizzare contro l'Ucraina.

A Mariupol, otto civili sono saltati in aria a causa dell'esplosione di una mina mentre sgomberavano, per conto dei russi, le macerie di un impianto industriale. "Gli occupanti stanno usando i civili locali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi", ha scritto su Telegram il consigliere del sindaco in esilio Petro Andriushchenko.

Ma le nuove armi fornite a Kiev comincerebbero a produrre i primi effetti. Secondo l'amministrazione dell'oblast di Zaporizhzhia, che a sua volta cita l'intelligence ucraina, dopo che le forze armate di Kiev hanno iniziato a colpire le strutture militari russe nei territori occupati con gli HIMARS, le truppe di Mosca avrebbero iniziato a farsi prendere dal panico, abbandonando le loro posizioni.

Zelensky lo ha confermato: le armi pesanti dei partner occidentali hanno finalmente iniziato a funzionare a "piena capacità" in prima linea, precisando che i loro obiettivi riguardano principalmente la logistica, in modo da ridurre drasticamente il potenziale offensivo russo. Zelensky ha poi aggiunto che le truppe ucraine stanno già avanzando in diverse direzioni, principalmente negli oblast di Zaporizhzhia e Kherson dove, secondo l'intelligence ucraina, i soldati russi brucerebbero i corpi dei loro caduti per nascondere il numero reale delle perdite.

A proposito del supporto della Turchia ad un piano per far consentire le spedizioni del grano ucraino bloccato nei porti del Mar Nero, Kiev ha accusato Ankara per aver lasciato andare la nave mercantile russa Zhibek Zholy, inizialmente trattenuta su richiesta delle autorità ucraine perché il grano che aveva trasportato in Turchia era stato rubato. Il ministero degli Esteri ucraino, a causa di ciò, ha affermato di aver convocato l'ambasciatore turco.