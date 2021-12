Il Commissario dell’Ufficio Straordinario emergenza Covid a Messina prof. Alberto Firenze sarà presente domani – 29 dicembre – a Milazzo assieme al Sindaco Pippo Midili all’apertura dello sportello Info-Vax all’interno di Villa Vaccarino, dove è stato realizzato il “Villaggio di Natale”, promosso dall’associazione “Messina Incentro”, presieduta da Lino Santoro Amante col patrocinio dell’Amministrazione comunale, un’iniziativa, che sta richiamando soprattutto i più piccoli, ai quali si rivolgerà questo sportello informativo dell’Asp di Messina.

Le informazioni saranno rese alle famiglie da personale specializzato per sensibilizzare la vaccinazione in età pediatrica e per le donne in stato di gravidanza. Lo sportello sarà aperto dalle ore 17:00 alle 19:00 sino a domani. Ancora 23 persone risultate positive nella giornata odierna e numero di contagiati, che supera quota 300: il dato, comunicato dall’Asp al Sindaco infatti è di 310 cittadini risultati, dopo il tampone molecolare eseguito dall’Usca, colpiti dal Covid.

Trattasi di un aumento atteso, vista la crescente richiesta di tamponi, prima rapidi e poi, quando l’esito è positivo, di quelli molecolari; inoltre, come già segnalato in più occasioni, il virus sembra essere inarrestabile con i più piccoli.

Nei centri vaccinali dell’Asp si registra comunque un incremento di vaccinazioni auspicato anche dalle istituzioni locali, nonostante non garantiscano la totale immunizzazione e, ciò, che possa essere un palliativo, rimane il protocollo dell’igienizzazione delle mani e del proprio corpo, del distanziamento e dell’evitare assembramenti.