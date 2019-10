L’evento si è svolto su Corso Vittorio Emanuele in pieno centro a Trani, organizzato dall’Associazione Culturale Forme di Elena Brulli e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Tanti sono stati i partecipanti a questa meravigliosa iniziativa e a condurre la serata è stato Angelo Contaldo.

Ospite di questo evento la stilista catanzarese Emanuela Sorrento che ha chiuso l’evento con abiti sensuali e raffinati, dove in molti sono rimasti piacevolmente sorpresi da questa ragazza, tanto che Forme ha annunciato di volerla nella loro grande famiglia. Durante l’intervista abbiamo scoperto che è laureata in scenografia e design presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e negli anni ha ottenuto attestati come Visual Merchandising, esperta di moda, wedding planner e altri attestati professionali. Le sono stati riconosciuti anche dei premi come Onorificenza di Artista d’ eccellenza dalla Camera Regionale Arti e Moda, dall A.S.D. Team Donato e dal Gruppo Italiano Les.

Infine ha partecipato come stilista agli eventi Raduno regionale Club Ferrari, concorso di bellezza Yves Rocher France, Miss Sensation Profumerie, Miss Europe Continental Italy e per concludere ha partecipato alla Fashion Week di Cosenza.

Nell’ intervista ha concluso così: “ Anche se viviamo in una realtà lavorativa e in una Regione difficile, mai arrendersi, bisogna lottare sempre e prima poi i risultati arriveranno”.