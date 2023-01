Oggi ci occupiamo di un artista italiano in forte crescita mediatica soprattutto all'estero. Nosabe. Se non lo conoscete, è il momento di dare un'occhiata al profilo instagram Nosabe_official che da un anno a questa parte, a detta dell'interessato, sta aumentando follower, senza alcun aiuto promozionale, ma solo con la forza della propria immagine e della musica.

Dopo la partecipazione come finalista a Sanremo Rock 2021 e la pubblicazione nello stesso anno del primo album Bilingus, Nosabe ha registrato un vero e proprio exploit nel circuito indipendente, registrando centinaia di migliaia di streaming e interazioni di fan.

A questo punto, incuriositi lo abbiamo raggiunto al telefono per porgli alcune doverose domande: chi è Nosabe? Nosabe non è una band, non sono nemmeno io come singolo che sono conosciuto anche come Pecho, è un'entità potente che rappresenta il bisogno vitale di creare musica, il songwriting più genuino e ancestrale. Una necessità. Quando è nato il progetto Nosabe?

E' nato parallelamente alla band che già avevo gli AudioMagma, per dare ulteriore sfogo alla mia vena creativa, perché ho la testa che mi esplode di idee, musiche, canzoni che se non butto fuori impazzisco. Poi il caso ha voluto che il nome Nosabe attirasse un po' più attenzione. Ma forse nulla avviene per caso. Ho visto che dai pezzi che ci sono in giro usi più l'inglese che l'italiano, come mai?

Ho ereditato questa attitudine da un gruppo ancora precedente i Lorelayne, con cui ho cominicato a fare sul serio. All'inizio scrivevo in italiano, dopo quella esperienza, ho continuato con l'inglese che mi fa sentire molto a mio agio anche se non escludo l'italiano o magari chissà altre lingue. Ad esempio? Mi piace lo spagnolo ed il francese.

Nosabe è stato anche finalista a Sanremo Rock 2021, non avete vinto? (ndr. domanda cattivella) No, vincere questi contest porta una gran sfortuna. Meglio partecipare e non vincere. (ndr ride) Cosa ti auguri per questo 2023? Il meglio per tutti e personalmente di raggiungere più persone possibile con la musica. Soprattutto quella del nuovo album che uscirà a breve. Titolo? Non lo dico ancora. Me la prendo comoda.

Ho imparato ad essere paziente su tutto nella produzione della musica.

La pagina Instagram di Nosabe