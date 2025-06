Con Colore Parallelo, Michela Minini ci accompagna in un viaggio poetico e profondo tra i colori della vita, intrecciando emozioni, immagini e pensieri nati da un’osservazione attenta e delicata del quotidiano. La poesia diventa uno specchio dell’anima, un riflesso autentico dell’essere, capace di trasformare la semplicità in luce, respiro e verità.

Ogni pagina è un battito d’anima, un frammento di vita che si trasforma in poesia pura. Con uno sguardo profondamente umano e sensibile, Minini raccoglie l’apparente ordinarietà del vivere e la restituisce al lettore come rifugio emotivo, come spazio in cui riconoscersi e ritrovarsi.

I pensieri scorrono lievi, come seta tra le dita, accendendo il cuore e illuminando le pieghe più nascoste dell’esistenza. Questo libro invita a guardare il mondo con occhi nuovi, con la meraviglia di chi sa ancora emozionarsi.

La copertina e una foto all’interno del volume portano la firma dell’artista visivo Fabio Boer, che aggiunge un ulteriore tocco di poesia visiva all’opera.

Con il contributo della prefazione di Lorenzo Beccati e dell’introduzione di Lorena Sambruna.