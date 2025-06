Una dichiarazione d’intenti stilistica e concettuale

La band bresciana Biorisk pubblica il nuovo album “Fuori Dai Margini”, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il disco prende il nome dal primo brano inedito mai scritto dalla band, oggi elevato a manifesto della loro identità artistica. Il titolo rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti, sia sul piano musicale che concettuale: un sound ibrido e originale, che fonde hip-hop, stoner, hard rock, blues, funk ed elettronica, accompagna testi diretti e visionari. Le liriche affrontano temi scomodi e attuali, dalla disinformazione alle guerre, dalle contraddizioni sociali ai viaggi onirici, restituendo uno sguardo lucido, crudo e profondamente personale sul mondo.

TRACK BY TRACK

INTRO

Monologo trascendentale su base cupa, apre la porta all’universo Biorisk.

FUORI DAI MARGINI

Sonorità metal-arabeggianti e flusso di coscienza lirico.

BLOODBATH

Il manifesto della band: stoner rock con ritmiche drum&bass.

OVERKILL

Brano crossover che affronta il tema delicato delle sparatorie scolastiche.

SOTTO SPIRITO

Un inno rock-festoso dall’energia trascinante.

VENERE

Ballad blues-rap sull’amore predestinato e i rischi della dipendenza affettiva.

ATTRAVERSO LE PORTE DELLA CHIAVE D’ARGENTO

Viaggio stoner-onirico ispirato a Lovecraft.

CATTIVE NEWS

Rock-stoner che denuncia l’impatto psicologico delle cattive notizie.

WAITIN

Hardcore rap autobiografico, intimo e profondo.

Ascolta l’album

https://open.spotify.com/intl-it/album/2TMFEqB97jmAAarKOjijVM?

I Biorisk sono una band alternative rap metal nata a Brescia. Il loro stile unico unisce un cantato prevalentemente rap con sonorità provenienti dal mondo heavy metal, psychedelic rock, funk, blues ed elettronico. La formazione attuale comprende voce, chitarra, basso, batteria e synth. Fin dagli esordi, il progetto si è distinto per la sua forte identità artistica, pur attraversando cambi di formazione. L’elemento centrale della proposta musicale è la contaminazione, sia nei suoni che nei contenuti, affrontati con uno sguardo crudo, realistico e talvolta visionario. I testi si muovono tra denuncia sociale, introspezione e immaginario onirico, utilizzando metafore, figure retoriche e riferimenti mistici. Il simbolo del gruppo è il ragno di Nazca, emblema di una visione mistica e di una musica che intende “contaminare” l’ascoltatore, scuotendolo e invitandolo a riflettere. L’immaginario visivo della band è oscuro, urbano e spirituale allo stesso tempo: i membri si mostrano in maniera velata ma intensa, dando spazio più alla musica e al messaggio che alle individualità. Nel 2019 vincono il talent Unibs Got Talent con il brano “Fuori Dai Margini”, aprendo successivamente un live dei Finley. Dopo numerosi concerti nel circuito tra Brescia e Bergamo, tra cui il Clamore Festival 2024, nel 2025 pubblicano il loro primo disco ufficiale, "Fuori Dai Margini", disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Instagram: https://www.instagram.com/biorisk_

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?

YouTube: https://www.youtube.com/@biorisk

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@biorisk_