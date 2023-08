Il singolo della cantautrice sugli stores digitali e nelle radio.

“Testa o cuore” è il nuovo singolo della giovane e talentuosa cantautrice LUVI, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Una ballad pop dalle sonorità attuali e di tendenza. Arrangiamenti curati su cui scivola la voce dell’artista, seguita nel suo percorso discografico dalla manager musicale Valeria Carra. Il brano parla del quesito testa o cuore spesso ricorrente in differenti scelte amorose. Dunque, bisogna scegliere e seguire quindi il cuore o dare retta alla testa? È questo quello che LUVI cerca di analizzare e di proporre in “Testa o cuore”. Non resta altro che ascoltare il brano, lanciare una moneta e fare la propria scelta o decidere di affidarsi al destino.

Storia dell’artista

LUVI, nome d’arte di Ludovica Nardi, nasce a Milano, classe ’03. Ha iniziato a studiare pianoforte e successivamente canto sin da piccola alla Ricordi Music School. Con tanta voglia di fare e soprattutto di mettersi in gioco, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali portando a casa buoni risultati. Tra i più importanti ricordiamo: Una Voce Per San Marino ESC 2022 e NOKEP TV 2022/2023. Giovane e piena di energia ha tenuto numerosi live nelle discoteche più conosciute di Milano e dintorni. Scrive sia in italiano che in inglese e spesso compone anche le melodie delle sue stesse canzoni.

Etichette

Orangle Records: https://www.oranglerecords.com/

Mitridate Records: https://www.instagram.com/mitridaterecords/

Luvi

Instagram: https://www.instagram.com/real.luvi/

TikTok: https://www.tiktok.com/@real.luvi?_t=8f30O6Ce1kv&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/track/6lVscnH7vUEolTJrbzuVZ6?si=4d033d68ad134129