Ciao! Sono il tuo Cuore, e sono qui, proprio al centro del tuo petto, un po' spostato a sinistra. Non sono un organo che si nasconde, anzi! Sono il tuo motore più potente, il tuo instancabile battito che ti accompagna dal primo istante di vita all'ultimo respiro. Senza di me, semplicemente, non ci saresti. La mia missione è vitale: pompo il sangue in ogni angolo del tuo corpo, portando ossigeno e nutrimento a ogni cellula, dai capelli alla punta dei piedi. Sono il tuo sistema di distribuzione personale, il tuo eroe silenzioso che non si ferma mai, nemmeno quando dormi.

Ma, proprio come ogni motore, ho bisogno di cure e attenzioni per continuare a funzionare al meglio. Spesso si pensa a me solo quando "faccio i capricci", ma la prevenzione è la mia migliore amica! Sai, una corretta alimentazione, una buona attività fisica e la gestione dello stress sono il mio carburante migliore. Evitare il fumo e tenere sotto controllo la pressione sanguigna e il colesterolo sono gesti d'amore che mi rendono forte e resistente. Ascoltami! Se sento che c'è qualcosa che non va, potrei mandarti dei segnali. Non ignorarli mai! Un dolore al petto, un affanno insolito, delle palpitazioni... sono tutti modi in cui cerco di dirti: "Ehi, ho bisogno di una mano!".

Prenderti cura di me significa prenderti cura di te stesso, e della tua qualità di vita. La mia salute è il tuo benessere.