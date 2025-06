Maledetta fretta è il nuovo singolo di Silvia Alibrandi, un pezzo indie pop che racconta il peso della distanza emotiva e temporale in una relazione che scivola via troppo in fretta.

Il brano, che dà il titolo all’omonimo EP, è la risposta a tutte le porte prese in faccia, in cui l’attesa e il silenzio sembrano essere sempre i protagonisti della quotidianità.

La maledetta fretta -spiega Silvia- è quasi un nemico che ci accompagna tutti i giorni nella vita caotica di oggi, che logora i legami e rende ogni gesto fuori tempo. Il sound energico, caratterizzato da synth e chitarre brillanti, cela il retrogusto dolceamaro delle parole. Questa canzone è per chi vive sempre un passo indietro o troppo avanti, alla ricerca disperata di equilibrio tra cuore e caos.

Silvia Alibrandi ha recentemente vinto il bando Nuovo IMAIE per le nuove produzioni discografiche, con cui sta già lavorando al prossimo EP. La canzone, già disponibile nelle principali piattaforme digitali per Joseba Publishing, porta le firme di Silvia Alibrandi e Paolo Pasqua (L’Ennesimo), anche co-autore, produttore e arrangiatore del brano. La direzione artistica del progetto è affidata a Gianni Testa.





Biografia

Silvia Alibrandi è un’attrice e cantante romana con una carriera che unisce versatilità e passione per la musica e il teatro. Fin da bambina, grazie al supporto della famiglia e del padre, chitarrista classico e docente al conservatorio, Silvia intraprende lo studio del canto, che coltiva con dedizione. Dal 2015 si esibisce in duo chitarra e voce insieme al padre. Dopo il liceo, si diploma all’Accademia Professionale per Attori del Teatro Golden e prosegue la sua formazione presso il LIM - Laboratorio Italiano del Musical e la MDM Academy, studiando canto, danza e recitazione. In teatro si distingue in ruoli intensi e vari: interpreta Viola in “Tempeste” (2017), Audrey ne “La Piccola Bottega degli orrori” (2017-2018), Boyet in “Pene d’amor perdute” (2018), Margot Frank in “Anna Frank il Musical” (2019) e Anna in “Closer” (2023). Nel 2024 esordisce come cantautrice con l’inedito “2000METRI”, seguito da “I passi degli altri”, prodotto da Joseba Publishing. Silvia ha calcato palcoscenici come il Teatro Arciliuto e l’Auditorium Ennio Morricone presso l’Università di Tor Vergata, esibendosi anche in concerti per l’associazione Giacomo Carissimi a Palazzo Firenze. Dal 2024 è speaker per Radio RID nel programma “Donne di oggi” e per Radio Vaticana in “Soundsnack Musicale – Speciale Musical”. Attualmente è vocal coach presso l’Art Village, il Teatro Golden e il Teatro Brancaccio.





https://open.spotify.com/intl-it/album/4fscRicYEWNXGhwwtLJuRa

https://www.instagram.com/silvia.alibrandi