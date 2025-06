Di Patrizia Riello Pera, Padova, Italia (scrittrice, disegnatrice e blogger)

Scopri 'Amati e Odiati' di Patrizia Riello Pera: un viaggio nel cuore enigmatico di Maximilian Grant, tra potere, passioni e la recensione di Nicola Paulillo. Disponibile su Amazon!

Carissimi amici di tutto il mondo,

Un Viaggio Letterario tra Passione e Potere

Parecchi anni fa, la mia storia con protagonista Maximilian Edward Grant vedeva la luce grazie a Sovera Edizioni. Fu il capitolo iniziale della serie "Amati e odiati". Questa avventura, cominciata in California nel 2011, prometteva di esplorare la vita complessa di un uomo di potere. Maximilian è ambizioso e talvolta senza scrupoli. Eppure, è anche umano ed empatico. È travolto da passioni che lo coinvolgono in relazioni pericolose, come quelle con Alicia e Florence.





La Visione Artistica di Nicola Paulillo

Un grande artista, Nicola Paulillo, ha voluto scoprire le vicissitudini di Maximilian. Mi ha inviato una recensione della mia opera. Qui di seguito, quindi, vi propongo le sue impressioni su questo enigmatico protagonista e sul suo mondo.

RINGRAZIO IL GRANDE ARTISTA NICOLA PAULILLO PER LA SUA BELLISSIMA RECENSIONE!





Maximilian Edward Grant: Un Ritratto Dallo Spettro Emotivo

Maximilian Edward Grant, un nome come tanti altri, ma che ha un suono antisonante nel nuovo lavoro dell'instancabile e bravissima Patrizia Riello Pera. Un protagonista che ha la capacità di essere amato e odiato, ammirato e disprezzato. Uno che sa far parlare di sé nel bene e nel male: cinico, spietato, ambizioso, coi nervi d'acciaio mentre è alla guida del suo impero industriale; focoso, passionale e travolgente nelle relazioni amorose.

Riuscirà il protagonista della nuova storia della grande Patrizia Riello Pera a portare avanti questo suo "bipolarismo"? Oppure una delle due personalità prenderà il sopravvento sull'altra? Scopritelo voi acquistando il nuovo lavoro di Patrizia Riello Pera "AMATI E ODIATI - Atto Primo".

RECENSIONE DI NICOLA PAULILLO, artista

Patrizia Riello Pera (scrittrice, disegnatrice e blogger)

Scopri di più su: HTTPS://PATRIZIARIELLOPERALIBRI.IT/BLOG/

[email protected]

I LIBRI DI PATRIZIA RIELLO PERA

#patrizia, #riellopera, #patriziariellopera, #PatriziaRielloPeraLibri, #googlenews, #googlebooks, #PatriziaRielloPeraBlogger, #PatriziaRielloPeraScrittrice, #libri, #Urban Words in English, #Disegnatrice, #AmatiEOdiati, #LovedAndHated, #AimésEtHaïs, #AmadosYOdiados, #GeliebtUndGehasst, #IubițiȘiUrâți, #MaximilianEdwardGrant,