Grazie all’intervento di Daniele Ragone e Progetti del Cuore, Fobap Onlus ha ricevuto un nuovo veicolo per supportare le persone con disabilità di Gussago: un gesto concreto a favore dell’inclusione sociale dei più deboli.

Daniele Ragone: Progetti del Cuore consegna un nuovo mezzo a Fobap Onlus

Fobap Onlus, l’ente bresciano che contribuisce all’inclusione sociale dei più fragili organizzando servizi e progetti a sostegno delle persone con disabilità e le loro famiglie, può contare su un nuovo mezzo di trasporto grazie al generoso contributo di Progetti del Cuore. La realtà guidata da Daniele Ragone ha infatti consegnato a marzo un nuovo veicolo da utilizzare sul territorio di Gussago per accompagnare i cittadini con disabilità a fare visite mediche e fisioterapiche. “Siamo orgogliosi che il nostro contributo possa aiutare Fobap Onlus a portare benefici tangibili alla popolazione locale e alle loro famiglie, promuovendo così una società più inclusiva – ha commentato l’Amministratore Unico – Ringrazio le aziende partner che hanno creduto nel progetto e le istituzioni locali per il prezioso contributo”. Con questa iniziativa, si legge invece in una nota diffusa, “Progetti del Cuore conferma il suo impegno a sostegno del bene comune, supportando progetti volti a migliorare la qualità di vita delle comunità, con un’attenzione particolare a bambini, anziani e cittadini con disabilità”.

Daniele Ragone: l’impegno di Progetti del Cuore per il benessere della comunità

Guidata dall’Amministratore Unico Daniele Ragone, Progetti del Cuore si occupa di rendere possibili i servizi erogati da Comuni e Associazioni di volontariato alle fasce più deboli della popolazione, portando avanti azioni concrete che promuovono la salute e il benessere della comunità. Mediante la vendita di spazi pubblicitari, finanzia progetti di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria collaborando con le principali istituzioni e associazioni italiane. I servizi si rivolgono alle persone fragili, in particolare a donne, bambini, anziani, cittadini diversamente abili e con difficoltà motorie. “Siamo ogni persona che abbiamo aiutato” è lo slogan dell’organizzazione, ripreso da una frase pronunciata dall’Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, Sorella Monica Dialuce Gambino, alla presentazione del progetto. “In essa riconosciamo il senso del lavoro che ogni giorno svolgiamo con entusiasmo e determinazione”, si legge sulla pagina LinkedIn di Progetti del Cuore.