Nella città di Sant'Angelo Lodigiano è stata inaugurate all'interno della trecentesca Torre della Gironda, una mostra collettiva di pittura. Variegate forme, variegati colori è il nome che è stato dato alla nutrita esposizione d'arte. Variegate forme e variegati colori come lo evidenziano le numerose opere esposte, opere che sono il frutto di un gruppo di artisti che si è formato via via nel tempo anche grazie all’apporto organizzativo ed artistico del maestro Alberto Pollini. Un gruppo di artisti nel complesso eterogeneo che nelle proprie creazioni spazia dall’astrattismo al realismo figurativo.

Ognuno degli artisti presenti con le proprie opere è una pagina dell’insieme di questo evento ed ognuna di queste pagine diventa il racconto di un collettivo percorso creativo. Scorrendo una panoramica sulle opere esposte, possiamo osservare dipinti che variano dal geometrivismo al figurativo, dagli edifici caratteristici del nostro territorio come chiese o castelli alla natura morta.

Oltre alla varietà delle proposte pittoriche con la copiosa gamma di soggetti figurativi, troviamo anche una nutrita gamma di tecniche espressive, tecniche che spaziano dalla pittura a olio, che va detto figura come la tecnica maggiormente presente, all’acrilico, all’acquarello ,ai pastelli alle matite ed alle chine.

Quindi, andando un po’ più nello specifico troveremo il simbolismo ed il geometrivismo astratto del Maestro Pollini, lo studio e le reinterpretazioni di importanti opere del panorama della storia dell’arte,le immagini delle nostre campagne, delle nostre chiese , dei nostri palazzi e vecchi cortili e le plasticità delle nature morte. Il tutto condensato con le emozioni e le riflessioni che rendono sodale un gruppo unito per la sua grande passione per la pittura e per l’arte in generale.

Appartengono al gruppo ed espongono: Tomaso Boerci, Maria Teresa Botti, Maria Novazzi , Gianfranco Pasquali , Walter Pazzaia, Alberto Pollini, Angelo Reccagni, Gloria Rossetti, Mario Visirio.



Orari e date della mostra:

sabato e domenica 13 e 14 maggio,

dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19.