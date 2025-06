Finale del Premio Nazionale di Arte Contemporanea “Rotary”: un evento di cultura, solidarietà e comunità.

È in corso, con grande partecipazione e interesse, la finale del Premio Nazionale di Arte Contemporanea “Rotary”, ospitata nella magnifica cornice di Palazzo Celesia a Rivolta d’Adda, splendida villa del Cinquecento gentilmente messa a disposizione da Don Francesco Gandioli, parroco della comunità locale.

La mostra, aperta al pubblico domenica 29 giugno dalle ore 10:00 alle ore 17:30, rappresenta non solo un importante momento artistico e culturale, ma anche un’occasione di solidarietà, poiché i proventi dell’evento saranno devoluti in beneficenza.

Tra le autorità presenti, si segnalano il prof. Luigi Mennillo, attuale presidente del Rotary Club di Rivolta d’Adda, il prof. Francesco Mazzola, vicepresidente del club, e il prof. Francesco Garofalo, presidente di Minerva – Associazione Europea dei Critici d’Arte.

La mostra raccoglie opere di grande valore simbolico e artistico. Particolarmente emozionante è il quadro realizzato dai pazienti del reparto geriatrico (Alzheimer) della Fondazione Sospiro, testimonianza viva del potere terapeutico dell’arte. A rappresentare la fondazione sono presenti la dottoressa Valeria Stringhini, il CAV. Gianluca Rossi, l’arteterapista MariaVittoria Carazzone e la dottoressa Martina Viani, che hanno accompagnato e sostenuto i pazienti in questo straordinario percorso creativo.

Non mancano anche le giovani promesse dell’arte: all’interno dell’esposizione è possibile ammirare le opere in ceramica realizzate dai ragazzi della Scuola Media Dalmazia Birago, che confermano quanto l’arte possa essere strumento di educazione, espressione e crescita per le nuove generazioni.

Tra gli ospiti anche il dottor Antonio D’Avanzo, in rappresentanza della Cascina San Marco, realtà da sempre impegnata nella promozione culturale e sociale del territorio.

Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di Rivolta d’Adda per il prezioso contributo organizzativo.

La cerimonia di premiazione delle opere si terrà alle ore 16:30, momento conclusivo di una giornata intensa, all’insegna della bellezza, dell’inclusione e della condivisione.

Un appuntamento imperdibile per chi crede che l’arte possa, e debba, essere motore di umanità.

Nicola Paulillo