Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Premio d’Arte Internazionale “Rotary”, svoltasi nella magnifica cornice di Palazzo Celesia a Rivolta d’Adda, uno dei più suggestivi palazzi storici del Cinquecento. L’evento, che ha messo al centro il valore dell’arte come linguaggio universale di dialogo, cultura e bellezza, è stato organizzato dal Rotary Club di Rivolta d’Adda in collaborazione con Minerva – Associazione Europea dei Critici d’Arte.

A curare l’organizzazione e la direzione artistica della mostra sono stati il Prof. Francesco Garofalo, Presidente di Minerva e il Prof. Luigi Mennillo, Presidente del Rotary Club locale, che con grande professionalità e sensibilità hanno dato vita a una manifestazione di altissimo profilo culturale, attirando numerosi artisti da tutta Italia e dall’estero.

Tra i cinque finalisti, il primo premio è stato assegnato all’artista Amanda Solano per la sua opera “Melodie di Colori”, realizzata con tecnica mista di acrilico e olio su tela. L’opera ha colpito la giuria per l’intensità cromatica e la forza emotiva che sprigiona, fondendo armoniosamente forma e sentimento, trasmettendo un messaggio profondo: l’arte come ponte tra i popoli e veicolo di emozioni universali.

A seguire, la seconda classificata è stata Marina Brusoni con l'opera “Ramo nella nebbia”, terza Anna De Fulvis con “Fluttuare tra le acque”, quarto Albino Caramazza con “Caffè alla finestra” e quinto Felice Novazzi con l'opera “Un fiore nel mare”. Tutti artisti che hanno dimostrato grande talento, creatività e padronanza tecnica, rendendo altissimo il livello della competizione.

Un premio speciale è stato assegnato all’opera fuori concorso presentata dalla Fondazione Sospiro – reparto geriatrico, creata dai pazienti affetti da Alzheimer, a testimonianza del potere terapeutico e umano dell’arte. A ritirare il riconoscimento il CAV. Gianluca Rossi, responsabile della comunicazione della Fondazione, che ha letto un messaggio del Presidente Giovanni Scotti, impossibilitato a intervenire per motivi familiari.

Tra le autorità presenti, oltre al Prof. Mennillo, si segnalano il Prof. Francesco Mazzola, vicepresidente del Rotary, l’Avv. Guido Corsini, prefetto del club, e il Prof. Francesco Garofalo, figura di riferimento nel panorama critico internazionale.

Ospite d’onore della serata è stato il CAV. Antonio D’Avanzo, Ambasciatore di Cascina San Marco e della Fondazione Sospiro, che ha ricevuto un premio speciale per l’impegno sociale e il volontariato, esempio concreto di servizio alla comunità.

Un altro momento significativo della mostra è stato rappresentato dall’esposizione delle opere in ceramica realizzate dagli alunni della Scuola Media “Dalmazia Birago”, testimonianza viva di come l’arte possa essere strumento educativo e formativo per le nuove generazioni. A tal proposito, è stato consegnato un premio speciale alla Prof.ssa Marika Bensi, per la passione e la dedizione con cui trasmette l’amore per l’arte ai suoi studenti.

Un ultimo, sentito riconoscimento è stato conferito a Don Francesco Gandioli, per il suo profondo impegno cristiano e sociale a servizio della comunità di Rivolta d’Adda.

Con questa prima edizione, il Premio d’Arte Internazionale “Rotary” si afferma come una realtà culturale di grande spessore, capace di coniugare eccellenza artistica, impegno sociale e promozione culturale, guardando con fiducia e ispirazione al futuro dell’arte.