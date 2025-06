Scrittore e traduttore tedesco, Paul Heyse fu maestro del racconto breve. La sua prosa elegante e classica fu premiata per "le qualità artistiche elevate".

Paul Heyse fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1910 "come tributo all’arte raffinata, permeata di idealismo, che ha dimostrato per decenni come poeta lirico, drammaturgo, narratore e autore di racconti di fama mondiale". Nato a Berlino nel 1830, fu un intellettuale versatile: poeta, romanziere, drammaturgo, traduttore e membro influente della vita culturale tedesca. Fu anche parte del celebre circolo letterario di Monaco, il “Tunnel über der Spree”.

La sua fama è dovuta soprattutto ai suoi racconti brevi – eleganti, sobri, di ispirazione spesso mediterranea – che incarnavano un ideale di bellezza classica e compostezza morale. Fra le sue opere più note si ricordano il racconto "L’arrabbiata" (Die Arabella) e il romanzo "Kinder der Welt" (I figli del mondo), oltre alla sua intensa attività di traduttore, in particolare di autori italiani e spagnoli. Heyse contribuì a far conoscere in Germania la letteratura italiana, traducendo opere di Leopardi, Manzoni e altri classici.

Il suo stile rifletteva una tensione costante verso l’armonia estetica e la purezza formale, in un’epoca in cui la letteratura cominciava ad affrontare con sempre più forza le inquietudini sociali. Oggi è considerato una figura rappresentativa del classicismo tedesco di fine Ottocento.

