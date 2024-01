L’Amministratore Delegato Stefano Venier: “Le transizioni energetiche nell’ultimo secolo e mezzo sono tutte avvenute perché una nuova fonte di energia era più disponibile, più conveniente o più efficace. Il nostro ruolo in Snam è di rendere questa energia disponibile e accessibile a tutti”.



Stefano Venier, AD di Snam: il ruolo fondamentale delle persone nel disegnare l’azienda del futuro

Nel post che l’AD Stefano Venier ha pubblicato di recente sul suo profilo LinkedIn ad emergere è il valore dei professionisti di Snam non solo in relazione al loro importante contributo nello scrivere la storia e il presente del Gruppo ma anche e soprattutto nel disegnarne il futuro. La riflessione nasce in occasione dei festeggiamenti per i professionisti che da venticinque anni, un quarto di secolo, lavorano assiduamente per contribuire alla crescita del Gruppo: “Insieme al Leadership Team, abbiamo voluto celebrare e ringraziare ognuno di loro, personalmente, per quello che hanno dato, per quello che daranno ancora e soprattutto per il grande senso di appartenenza e l’impegno dimostrati in tutti questi anni”. Le transizioni energetiche nell’ultimo secolo e mezzo, scrive l’AD Stefano Venier, sono avvenute perché una nuova fonte di energia era più disponibile, più conveniente o più efficace: “Il nostro ruolo in Snam è di rendere questa energia disponibile e accessibile a tutti. Portando il gas alle industrie e alle case degli Italiani, abbiamo ridotto drasticamente l’utilizzo del petrolio, del carbone e della legna, tutte fonti ad alto impatto ambientale”. E oggi “siamo pronti per un’altra Transizione Energetica, quella delle molecole verdi”.



Stefano Venier: l’importanza di creare connessioni e fare rete anche con colleghi geograficamente distanti

La nostra cultura aziendale, prosegue l’AD Stefano Venier, si è costruita nel tempo e “gli ultimi 25 anni hanno marcato un modo veramente diverso di ‘essere Snam’, dando al Paese la sicurezza energetica e l’affidabilità di un sistema, lavorando dietro le quinte per assicurare la corretta gestione dell’energia, anche con convenienza economica”. Elementi “che hanno reso il Trilemma Energetico protagonista delle nostre azioni”. L’AD riconosce il merito dell’assiduo lavoro “dei colleghi e delle colleghe che hanno dedicato all’Azienda 25 anni della loro carriera, un quarto di secolo, vivendo in prima persona quasi un terzo della storia aziendale”. L’AD di Snam ne sottolinea in particolare “la capacità di creare connessioni, di ‘fare rete’, anche con colleghi di territori geograficamente distanti”: un tratto che ben esprime il sentirsi parte “di una famiglia, di un sistema, di un’azienda”. E questo per Stefano Venier è “un valore importantissimo, che invito a trasferire anche ai più giovani, che magari proprio in Snam iniziano la propria esperienza lavorativa”. Celebrare 25 anni di carriera, rimarca infine l’AD, “non è solo guardare al passato, ma è anche riconoscere il ruolo fondamentale che le persone Snam avranno nel disegnare l’azienda del futuro”.