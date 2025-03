Il 23 e il 24 giugno, Zucchero “Sugar” Fornaciari, per la prima volta, in concerto, al Circo Massimo di Roma, con il suo tour “Overdose D’Amore”.

A due anni di distanza, dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla, Zucchero torna live a Roma e, per la prima volta, nella sua carriera, sarà protagonista assoluto al Circo Massimo, aggiungendo, così, un nuovo capitolo memorabile alla sua straordinaria storia artistica.

Per due notti indimenticabili, l’iconica cornice, dall’inestimabile valore storico, si trasformerà in un grande tempio della musica live, per regalare al pubblico uno show mozzafiato e di grande musica dal vivo.

I biglietti, per i due live show, organizzati da Friends & Partners e The Base, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Le date al Circo Massimo di Roma sono in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Dopo aver toccato, tra il 2023 e il 2024, 4 continenti, passando per 35 nazioni e 73 città e superando 1 milione e mezzo di spettatori (facendo tappa in Italia nel 2023, alle Terme di Caracalla di Roma, alla RCF Arena di Reggio Emilia, in Piazza Unità d’Italia a Trieste, al Cortile della Reggia di Caserta, al Teatro Valle dei Templi di Agrigento e al Teatro Greco di Siracusa e, nel 2024, al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, allo Stadio Franco Scoglio di Messina, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e allo Stadio San Siro di Milano), a giugno, Zucchero attraverserà il Bel Paese con il tour “Overdose D’Amore”, sei nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma.

Con questi live, Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando i suoi successi senza tempo, la sua voce inconfondibile e la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Queste le date del tour “Overdose D’Amore” (prodotte da Friends & Partners):

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

23 e 24 GIUGNO – Circo Massimo – ROMA

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

I biglietti, per le date di Ancona, Bari, Torino e Padova, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Radio Italia è la radio ufficiale delle date dell’“Overdose D’Amore”.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour in Italia di Zucchero.

È disponibile, su Amazon Prime, il film documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici, un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo, arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Inoltre, è disponibile, in versione standard (digitale, cd e doppio lp) e in versione deluxe (digitale e box deluxe in tiratura limitata e numerata in triplo lp e cd) “DISCOVER II” (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale. L’album (https://zucchero.lnk.to/DISCOVERII_D) contiene i singoli "Amor Che Muovi Il Sole", “Acquarello” e “Una Come Te”, oltre alle collaborazioni con Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo.