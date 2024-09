Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) hanno dominato le libere del venerdì del GP di Singapore sul circuito di Marina Bay. Il miglior tempo lo ha realizzato il pilota inglese della "scuderia papaya" in 1:30.727, seguito dal monegasco della rossa con un ritardo di 58 millesimi. Terzo tempo per l'altra Ferrari di Sainz che ha però fatto segnare un ritardo di poco oltre i 6 decimi.

Le due Ferrari, che oggi montavano una nuova ala anteriore, sono andate bene anche nella prima parte delle seconda sessione di libere dove hanno provato sia gomme medie che gomme dure.

Buona la prestazione delle due RB di Tsunoda (quarto) e Ricciardo (sesto), separate tra loro dalla McLaren di Oscar Piastri. Complica la seconda sessione dell'australiano che è andato largo alla curva 7 e ha sverniciato le barriere di protezione alla curva 17 durante una simulazione di time attack con gomme morbide.

Russell è stato il primo dei due piloti Mercedes con il settimo tempo, nonostante abbia perso l'ala anteriore dopo aver impattato contro il muro alla curva 8 nei minuti finali della sessione.

Ottavo tempo Sergio Perez, primo delle due Red Bull, pur lamentando problemi di bilanciamento alla vettura e una bandiera bianca e nera per aver oltrepassato la linea bianca all'uscita dei box per evitare un'Aston Martin più lenta. Solo 15°, invece, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha vissuto una giornata difficile, dopo essere stato multato dalla FIA per aver imprecato in conferenza stampa giovedì.

Alexander Albon (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas) chiudono la top ten di giornata con distacchi appena sotto il secondo da Norris.

Anche Lewis Hamilton ha segnalato problemi di assetto alla sua Mercedes, lamentando mancanza di aderenza al posteriore e un enorme sottosterzo. Per lui, undicesimo tempo.

Sabato, le qualifiche prenderanno il via a partire dalle ore 15:00.