Riunione a Palazzo dell’Aquila per cercare di operare dei correttivi e migliorare il servizio, che dopo la positiva fase iniziale ha subìto dei rallentamenti con molti stalli, che restano liberi anche nel centro cittadino.

Gli abbonamenti a prezzi ridotti per determinate categorie di cittadini non stanno nemmeno avendo quell’appeal, che si immaginava; anzi molti automobilisti contestano la tariffa elevata (un euro e venti centesimi l’ora), l’assenza di agevolazioni per la sosta breve e altre situazioni legate all’utilizzo dei parcometri che non forniscono il resto, tutte situazioni che l’Assessore alla Viabilità Beatrice De Gaetano, presenti il Sindaco Midili e il dirigente Lombardo, ha evidenziato ai rappresentanti della società “TC Italia servizi” di Napoli, aggiudicataria del servizio per 12 mesi. Dalla ditta – come ha confermato De Gaetano – sono giunte “aperture” per quel che concerne la sosta breve.

“La società ha assicurato una tolleranza della sosta sino a dieci minuti – ha detto l’esponente della Giunta Midili – e quindi chi ad esempio deve prendere un caffè potrà farlo senza problemi; inoltre da oggi sarà possibile utilizzare anche la nota App “Easy Park” per la gestione temporale del parcheggio. Presto sarà poi possibile anche il pagamento col bancomat e la carta di credito. Abbiamo poi concordato altre ipotesi, sempre nell’interesse della comunità che non appena si concretizzeranno saranno comunicate”.