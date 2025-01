Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta presentata dall’Assessore alla Polizia locale Francesco Coppolino riguardante il Piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi della polizia locale prevedendo la realizzazione nel medio-lungo termine di tre obiettivi strategici: una maggiore copertura spaziale e temporale della vigilanza sul territorio, l’aggiornamento del personale in servizio e l’incremento delle risorse strumentali.

A relazionare in Aula è stato il Comandante della polizia locale Giacomo Villari, il quale ha riferito che il piano di miglioramento prevede un punto specifico per avere, con cadenza periodica, servizi più rinforzati nelle frazioni distaccate dal centro cittadino; ma tenendo conto dell’organico, che, seppure potenziato, è sempre sottodimensionato rispetto a quelli che sono gli standard del territorio.

In modo più esplicito Villari ha detto che nel piano sono previsti alcuni dei servizi auspicati, tra i quali il vigile di quartiere, che non avrà funzione repressiva; ma sarà una figura di presenza per essere pure di conforto e di indirizzo per i cittadini, dando indicazioni su quella, che può essere la vita quotidiana ed il rispetto di quelle che sono le regole, sia del Codice della strada; ma anche di ulteriori provvedimenti (ordinanze, regolamenti):

“Per la prima volta dopo 12 anni il Comune di Milazzo presenta alla Regione il Piano di miglioramento dei servizi di polizia locale. – spiega l’assessore Coppolino – Una proposta esitata in maniera unanime dal consiglio comunale che ringrazio, al pari della terza Commissione presieduta dalla Consigliera Maria Magliarditi. Auspico che da Palermo possano giungere le risorse richieste per assicurare alla città un livello di servizi in linea con le esigenze della comunità e della sicurezza urbana. Il conseguimento di tali obiettivi potrà consentire un incremento della vivibilità urbana per i cittadini ed un maggior senso di vicinanza e reciproco rispetto tra l’utente ed il corpo di Polizia locale”.