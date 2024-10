Originaria di Milano, Diana Bracco è una delle figure di spicco nel panorama imprenditoriale e scientifico italiano. Attualmente Presidente e AD del Gruppo Bracco, multinazionale attiva nel settore della diagnostica per immagini, ha consolidato la propria leadership in un’azienda che, sotto la sua guida, ha raggiunto un fatturato superiore a 1,8 miliardi di euro, impiegando circa 3.700 dipendenti e vantando un portafoglio di oltre 2.000 brevetti.



Diana Bracco: formazione e incarichi professionali

Dopo il diploma al liceo Parini di Milano, Diana Bracco ha arricchito la sua formazione presso l’Università di Pavia dove si è laureata in Chimica. Entrata nel 1966 nell’azienda di famiglia, fondata dal padre Fulvio, ha percorso un cammino che l’ha portata nel 1977 a diventare Direttore Generale e nel 1999 a ricoprire il ruolo di Presidente e AD. Tale percorso riflette la visione strategica dell’imprenditrice e la sua dedizione verso la continua innovazione in Life Sciences. La manager ha ricoperto incarichi di rilievo anche in ambito associativo, divenendo la prima donna Presidente di Federchimica nel 2003 e di Assolombarda nel 2005, carica mantenuta fino al 2009. Ha inoltre contribuito allo sviluppo della ricerca industriale e dell’innovazione in qualità di Vicepresidente di Confindustria, con delega specifica a Ricerca & Innovazione. Uno dei momenti più rilevanti nella carriera di Diana Bracco è stato il suo contributo all’Expo 2015 di Milano. Come Presidente di Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale per il Padiglione Italia, ha svolto un ruolo chiave nella promozione dell’evento a livello globale, dedicando particolare attenzione all’iniziativa Women for Expo, volta a valorizzare il contributo femminile verso il progresso sociale ed economico.



Diana Bracco: promozione culturale, impegno filantropico e riconoscimenti

La dedizione di Diana Bracco non si ferma al solo mondo imprenditoriale. Attraverso la Fondazione Bracco, da lei istituita, sostiene progetti in ambito culturale, scientifico e sociale, con un focus particolare sulle donne e i giovani. La sua passione per l’arte l’ha portata a ricoprire il ruolo di Vicepresidente della Fondazione Accademia Teatro alla Scala e a far parte del Trustee’s Council della National Gallery of Art di Washington. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi, il titolo di Cavaliere del Lavoro, la laurea honoris causa in Farmacia dall’Università di Pavia e quella in Medicina dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. In aggiunta, l’Università degli Studi di Messina le ha conferito un Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Biologia Applicata e Medicina Sperimentale. Diana Bracco ha inoltre ricevuto onorificenze di prestigio, come la Medaglia d’oro del Comune di Milano e il titolo di Cavaliere di Gran Croce “Al merito della Repubblica”.