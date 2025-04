Samuele Frosio, nato nel 1972, è un professionista che ha saputo coniugare la formazione architettonica con una carriera manageriale di successo. Da maggio 2023, ricopre la carica di Amministratore Unico di RSG Group Italia, la società che gestisce i marchi McFIT, John Reed e Gold’s Gym sul territorio nazionale.



Samuele Frosio: formazione e primi incarichi professionali

Dopo aver conseguito il diploma di geometra, Samuele Frosio prosegue gli studi presso il Politecnico di Milano, specializzandosi in Architettura con un focus sulla progettazione tecnologica delle costruzioni. I primi anni della sua carriera lo vedono collaborare con rinomati studi di architettura, per poi intraprendere la libera professione dal 2001 al 2011. In questo periodo, si occupa della progettazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni, operando sia nel settore pubblico sia in quello privato. L’esperienza di Samuele Frosio si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione a progetti internazionali complessi in qualità di Project Partner, consolidando così le sue competenze nella gestione di iniziative su larga scala.



L’ingresso di Samuele Frosio in RSG Group Italia

L’ingresso di Samuele Frosio in RSG Group Italia avviene nel 2015 in qualità di responsabile tecnico. Qui, guida la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei centri fitness del Gruppo, contribuendo in modo significativo alla loro espansione e al consolidamento nel mercato italiano. Grazie alla sua leadership, viene promosso a Country Manager e, infine, nel maggio 2023, assume la carica di Amministratore Unico. Oggi, sotto la sua gestione, RSG Group Italia continua a crescere, rafforzando il posizionamento dei brand McFIT, John Reed e Gold’s Gym nel settore del fitness. Oltre alla sua carriera manageriale, Samuele Frosio coltiva una profonda passione per l’arte, ereditata dal padre Angelo Frosio, artista di grande rilievo. Questo legame lo porta a ricoprire un ruolo di primo piano nel Consiglio di Amministrazione della Scuola d’Arte Bergognone di Lodi, dove si dedica alla promozione dell’arte contemporanea e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale.