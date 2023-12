Serie A, Genoa-Inter 1-1: l'incornata di Dragusin frena la fuga dei nerazzurri

Il Genoa ha fermato sull'1-1 l'Inter nella 18a giornata di Serie A, bissando coi nerazzurri il pareggio già ottenuto contro la Juventus nella corsa scudetto. Dopo dieci minuti di stop nel primo tempo per i fumogeni degli ultras rossoblù, l'Inter ha sbloccato la gara al 42' con il primo gol in nerazzurro di Arnautovic dopo il palo colpito da Barella. Nel lungo recupero della prima frazione però Dragusin, su sviluppi di corner, ha trovato il colpo di testa vincente che ha sorpreso Sommer. Nella ripresa un paio di interventi di Martinez hanno blindato il risultato.





Serie A: Castellanos-Isaksen, la Lazio ribalta il Frosinone 3-1

La Lazio rimonta il Frosinone 3-1 nella diciottesima giornata di Serie A e chiude il 2023 con un successo: dopo il calcio di rigore realizzato al 58’ da Soulé (concesso per un fallo di mano di Guendouzi), i biancocelesti ribaltano la partita con il gran gol di testa di Castellanos al 70’ su assist di Isaksen e il mancino vincente del danese su invito dell'ex Girona due minuti dopo. Il tris lo firma Patric all'84' sugli sviluppi di un corner.





Serie A, Napoli-Monza 0-0: Meret para un rigore e salva Mazzarri

Il 2023 del Napoli si chiude con il pareggio per 0-0 in casa contro il Monza nella diciottesima giornata di Serie A. Al Maradona, gli azzurri hanno diverse occasioni con Kvaratskhelia e Anguissa, ma Mazzarri deve ringraziare Meret, che al 68' para il rigore provocato da Mario Rui e calciato da Pessina. Solo un punto per i campioni d'Italia, che rischiano ora di scivolare a -6 dal quarto posto, mentre il Monza si porta a quota 22. Espulsi i due tecnici Mazzarri e Palladino.





Napoli, Mazzarri sbotta: "Ora basta, contro di noi si gioca a rugby"

Aveva promesso di non parlare più di arbitri, ma questa volta Walter Mazzarri non ce l'ha fatta e nel post partita della gara pareggiata contro il Monza sbotta a Dazn: "Non mi parlate dei dati dello scorso anno - dice -, io posso parlarne in parte. Parlate delle sei occasioni nitide da gol a 4 metri dalla porta. Fate vedere quando trattengono Kvaratskhelia e come provocano lui e Osimhen ogni volta, poi però Osimhen lo mandano a casa (il riferimento è al rosso contro la Roma, ndr). Fate vedere le immagini di come provocano i miei ragazzi e di come siamo andati a un metro dalla porta senza riuscire a segnare. E' la quinta partita dove accadono sempre le stesse cose, ora però ci stanchiamo. Non vedo le immagini. Ho sempre detto di non voler parlare degli arbitri, ora però voglio farlo perché sono stato espulso".

Il tecnico del Napoli è un fiume in piena: "Andiamo a vedere i motivi del perché sono stato espulso. Abbiamo provato Kvara in una nuova posizione per cercare soluzioni diverse. Abbiamo avuto anche con lui occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle. Ormai Kvara non lo fanno mai giocare, è martoriato e voglio provare a toglierlo dai raddoppi, spero che qualche volta ammoniscano anche gli avversari perché sembra rugby. Simeone? Abbiamo finito con il 4-2-4, anche lo scorso anno entrava e aveva questo minutaggio. Ci è mancato solo il gol".





Napoli, De Laurentiis: "Tutta colpa mia, ci muoveremo sul mercato per recuperare. Ma gli arbitri..."

"Tutto quello che è successo finora è colpa mia, me ne assumo la responsabilità. Per questo chiedo scusa ai tifosi e ai napoletani per la posizione in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perso". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dopo il pareggio del Maradona contro il Monza. Poi sull'arbitraggio: "Questa sera devo pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso e spettacolarità al calcio italiano, perché sta diventando una costante che invece di partite di calcio vediamo partite di rugby interrotte continuamente e senza che ci sia equità. Ci sono stati arbitraggi sfavorevoli nei confronti del Napoli, come ad altre squadre. Ma un arbitro non può permettersi di buttare fuori due allenatori come Palladino e Mazzarri. Utilizzare i cartellini così non va bene, viene a mancare il principio di equità. A furia di correre, evidentemente, manca l'ossigeno al cervello. Forse gli arbitri corrono troppo e vedono i fantasmi. Allora dico a Rocchi che è il caso di fare i cambi, come facciamo coi calciatori". E chiude con gli auguri di buon anno.





Serie A, Fiorentina-Torino 1-0: Ranieri porta i viola al terzo posto

Sorride la Fiorentina, che batte 1-0 (il terzo consecutivo) il Torino nell'incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A, grazie al colpo di testa di Ranieri (al quarto centro stagionale, il primo in Serie A) all'83' su cross di Kayode. Grazie a questo successo la formazione di Italiano aggancia così provvisoriamente il Milan al terzo posto in classifica a quota 33 punti, mentre i granata restano a ventiquattro.





CLASSIFICA - Anche la Lazio si avvicina al Napoli: Sarri ora è a -1

Il Genoa ferma parzialmente la capolista, domani la Juventus può portarsi a -2 dalla vetta. Preziosa vittoria invece per la Lazio di Sarri, che ribalta il Frosinone e sale all'ottava posizione in classifica.