Milan, Fonseca su Leao: “Ho usato due strategie, una ha funzionato”

Gli ultimi due pareggi in campionato contro Cagliari e Juventus sono stati tanto diversi tra loro quanto dannevoli per la classifica del Milan. I rossoneri hanno perso contatto con il gruppo di testa e contro l’Empoli Paulo Fonseca sa di non poter più sbagliare. “Non sento più pressione di altre volte – ha commentato il tecnico rossonero -, contro l’Empoli sappiamo di dover vincere”. In campo ci sarà Leao: “Ho usato due strategie con lui, una non ha funzionato. Ora è meglio averlo in campo, la squadra ha bisogno di questo Leao”.



Juventus, Fagioli in uscita a gennaio? Sirene dalla Francia per il mediano

Il punto di svolta della stagione della Juve può ruotare attorno alla cessione di Nicolò Fagioli nella finestra del mercato di gennaio. Il centrocampista è uscito dalle rotazioni del centrocampo e – con Locatelli e Thuram in crescita – è pure diventato un pezzo della rosa sacrificabile per aumentare il margine di manovra nella fase di riparazione. Giuntoli e i suoi più stretti collaboratori sono al lavoro ormai da settimane per trovare la quadra sui conti, il budget è ristretto ma dopo gli infortuni di Bremer e Cabal (stagione finita per entrambi) la gestione delle forze è andata in disequilibrio, considerato che le alternative si sono ridotte al minimo anche in attacco.

La cessione di Fagioli diventa una grande boccata d’ossigeno perché il calciatore è cresciuto alla Juve e di conseguenza – qualsiasi cifra giungerà – dalla sua vendita ci sarà subito una plusvalenza pura. Il centrocampista vuole giocare di più, anche perché non ha preso bene l’ultima esclusione dalla nazionale proprio a seguito del minutaggio ridotto. Le ultime riflessioni lo hanno portato a definire che tipo di scelta sarebbe più corretta per lui a questo punto della sua carriera, dopo il ritorno dalla maxi squalifica per il caso scommesse e un percorso personale che lo ha riportato a riprendere piena coscienza del suo valore sportivo. La priorità per Fagioli è il campo.



Bologna, ufficiale il rinnovo di Aebischer: la nuova scadenza

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Michel Aebischer per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.



Gravina: “Mi ricandido alla presidenza FIGC”

Gabriele Gravina ha deciso di ricandidarsi per la presidenza della Federcalcio: “Mi ricandido. Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata. Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti. Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto”. In caso di rielezione, per Gravina sarebbe il terzo mandato.



Fiorentina, occhi su Daniel Maldini

Daniel Maldini è sempre più il pezzo pregiato del mercato della Serie A. Se è vero che l’Atalanta è in pole position per l’acquisto del giocatore del Monza, in vista di gennaio si potrebbe inserire la Fiorentina come riportato da Calciomercato.com aumentando il compenso annuale.