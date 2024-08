"Donald Trump e JD Vance vedono i meno fortunati come capri espiatori per le loro battute. Noi li vediamo come nostri vicini".

Così si presenta agli elettori americani il governatore del Minnesota Tim Walz, scelto dalla candidata dem alle presidenziali 2024, Kamala Harris, come suo vice.

E così ne riassume la biografia la stessa Harris:

Il governatore Walz è un paladino delle famiglie lavoratrici americane. Si è arruolato nella Guardia nazionale dell'esercito quando ha compiuto 17 anni e ha prestato servizio per 24 anni, raggiungendo il grado di sergente maggiore. Dopo aver frequentato l'università grazie al "GI Bill", Tim Walz ha servito la sua comunità come insegnante di scuola superiore e allenatore di football, portando la sua squadra al campionato statale per la prima volta nella storia della scuola. È diventato membro del Congresso in un distretto repubblicano rappresentando le esigenze degli agricoltori e dell'America rurale. Come governatore, Tim Walz ha tagliato le tasse per le famiglie lavoratrici, ha abbassato il costo dell'insulina ed eliminato le tasse sui rifiuti, oltre a proteggere il diritto delle donne a scegliere sull'aborto. Questa esperienza lo rende il compagno di corsa ideale per Kamala Harris, che si è confrontata con le grandi banche, ha guidato la lotta per la libertà riproduttiva e si è schierata con i nostri alleati contro l'aggressione di Putin durante i suoi mandati come procuratore, procuratore generale, senatrice e vicepresidente.Il loro impegno condiviso per le famiglie lavoratrici è in netto contrasto con Donald Trump e JD Vance. Invece di migliorare la vita delle famiglie lavoratrici o di concentrarsi sul nostro futuro, Trump e Vance sono impegnati nel loro programma estremo e pericoloso, Project 2025, che ridurrà i diritti e le libertà degli americani, danneggerà la classe media e minaccerà la nostra democrazia.Come governatore, per aiutare le famiglie della classe media ad andare avanti Walz ha fatto di più di qualsiasi altro leader statale odierno. Ha abbassato il costo dell'insulina a 35 dollari al mese per molti abitanti del Minnesota. Ha eliminato le tasse sulla spazzatura. E ha firmato la legge sul congedo retribuito in modo che i genitori possano prendersi cura delle famiglie malate senza perdere il lavoro. Il governatore Walz ha difeso le libertà fondamentali e ha reso il Minnesota il primo Stato ad approvare una legge che codifica i diritti all'aborto dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe. Ha finanziato i dipartimenti di polizia del Minnesota, mettendo più poliziotti per strada e investendo in telecamere indossabili, e ha istituito controlli più accurati dei precedenti per che acquisti armi. E ha lavorato in modo trasversale per approvare un pacchetto infrastrutturale bipartisan.Originario del Midwest da sempre, il governatore Walz è cresciuto lavorando nella fattoria di famiglia. Si è arruolato nella Guardia nazionale dell'esercito quando ha compiuto 17 anni, seguendo le orme del padre, un veterano. Durante i suoi 24 anni di servizio nella Guardia nazionale, si è specializzato in artiglieria pesante e si è ritirato come soldato arruolato di grado più alto nella Guardia nazionale nel Minnesota meridionale. Il governatore Walz è andato al college grazie al "GI Bill".Il governatore Walz è un possessore di armi, un appassionato cacciatore di fagiani e un sostenitore del Secondo Emendamento, e lui, come milioni di possessori di armi, ritiene che il Congresso debba fare di più per contrastare la violenza armata nelle nostre comunità. Come governatore, ha istituito controlli dei precedenti penali per gli acquisti di armi.Per sei mandati, il governatore Walz ha rappresentato il primo distretto congressuale del Minnesota, un distretto di orientamento conservatore in cui è stato solo il secondo democratico eletto dal 1890. Figlio di un veterano dell'esercito e di un sergente maggiore in pensione della Guardia nazionale dell'esercito, Walz è stato membro di spicco della Commissione per gli affari dei veterani della Camera, dove ha approvato una legge per aiutare a contenere i suicidi tra i veterani.Il governatore Walz ha incontrato sua moglie Gwen mentre insegnava al liceo in Nebraska prima di trasferirsi nello stato natale di Gwen, il Minnesota. Ex membro del sindacato, Tim ha insegnato al liceo per due decenni, aiutando anche a guidare la squadra di football del Mankato West al loro primo campionato statale.Il governatore Walz e la signora Walz hanno due figli, Hope e Gus. Il governatore Walz e la signora Walz hanno lottato per anni con problemi di fertilità e hanno avuto la loro figlia, Hope, tramite cure di salute riproduttiva come la fecondazione in vitro, consolidando ulteriormente il suo impegno nel garantire che tutti gli americani abbiano accesso a queste cure.

Con Walz, la Harris cerca di insidiare a Trump l'elettorato del Midwest che l'ex presidente ha cercato di accalappiare con la nomina di Vance. In pratica, Walz è la faccia progressista della stessa medaglia rappresentata dai cosiddetti "hillbilly".

Una mossa elettoralmente furba e accuratamente preparata, tanto che nel giro di minuti sono arrivati a supporto i "fervorini" di Joe Biden...

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A… — Joe Biden (@JoeBiden) August 6, 2024

dei coniugi Obama...

Like Vice President Harris, Governor @Tim_Walz believes that government works to serve us. Not just some of us, but all of us. That’s what makes him an outstanding governor, and that’s what will make him an even better vice president. Michelle and I couldn’t be happier for Tim… pic.twitter.com/s0RmVs7bGL — Barack Obama (@BarackObama) August 6, 2024

e soprattutto dell'UAW, sindacato del settore automobilistico con quasi 400mila iscritti, cui si aggiungono i 600mila pensionati...

Tim Walz doesn’t just talk the talk, he walks the walk. From delivering for working-class Americans to standing with the UAW on our picket line last year, we know which side he’s on. That’s why we’re going to send@KamalaHarris and @Tim_Walz to the White House this November. pic.twitter.com/uALOPL9LOJ — UAW (@UAW) August 6, 2024

Si prospettano tempi duri per Trump che credeva di poter riprendersi la Casa Bianca senza tanti problemi.