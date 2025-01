Bologna-Roma finisce 2-2: Dobvik segna su rigore al 98′

Finisce 2-2 la sfida del Dallara con pari in extremis su rigore di Dovbik all’ottavo di recupero per un tocco di mano di Lucumi in area, verificato al Var da Abisso dopo le proteste della Roma. Beffa per il Bologna che assaporava la vittoria sul 2-1, dopo aver ribaltato la partita con i gol di Dallinga e il rigore di Ferguson per altro tocco di mani di Konè. Il primo gol era stato dell’ex Saelemaekers con errore di Skorupski sulla botta di sinistra dell’esterno.

Solo un punto per il Bologna dopo il ko con il Verona, mentre la Roma dopo il derby incamera in trasferta un punto prezioso.

Claudio Ranieri a fine partita cerca di vedere i lati positivi ed è perplesso sull’atteggiamento del Bologna che ha protestato per il rigore concesso all’ultimo respiro ai giallorossi: “Non capisco di cosa si lamentano, i rigori c’erano entrambi – sbotta il tecnico -. Nel primo tempo forse c’era anche un colpo su Saelemaekers che è stato magari giudicato più leggero ed è giusto così. Abbiamo fatto gol, nel momento in cui stavamo per fare il secondo sono stati bravi loro a fare il pareggio e trovare il rigore. Poi ci sono stati 10 minuti in cui loro potevano fare di più, poi invece entrando con gli altri ragazzi, hanno cambiato la partita. Sono stati determinati, hanno dato tutto e quando danno tutto sono soddisfatto”.





Venezia-Inter 0-1, riscatto nerazzurro dopo la Supercoppa

Nel lunch-match della 20a giornata di Serie A, importante vittoria dell’Inter che passa 1-0 a Venezia e mette pressione al Napoli grazie al sesto successo di fila fuori casa. Al Penzo decide un tap-in vincente di Darmian al 16′ dopo una grande parata di Stankovic su Lautaro. Nella ripresa i nerazzurri non trovano il raddoppio con Frattesi e Lautaro, mentre Sommer è bravo sul colpo di testa di Doumbia e fortunato sul palo di Busio (74′).



Genoa-Parma 1-0: decide il gol di Frendrup

Non si ferma più la risalita del Genoa, che accarezza la top-10 della Serie A e prosegue la sua crescita nella gestione griffata Patrick Vieira. Con tanta solidità difensiva e un pizzico di fortuna, il Grifone sconfigge 1-0 il Parma e torna al successo a Marassi dopo 233 giorni. Il gol decisivo di Morten Frendrup (65′) è agevolato dalla deviazione di Delprato, che spiazza Suzuki. Il Grifone sale a 23 punti, ducali solo a +1 sulla terzultima.

Prosegue l’ottimo momento del Genoa, trasfigurato da Patrick Vieira con 13 punti in 8 gare (un solo ko): è 1-0 su un Parma che affonda nuovamente in uno scontro diretto per la salvezza. Marassi assiste alla prima vittoria dopo 233 giorni e a un primo tempo dal gioco estremamente spezzettato, con tantissimi falli ed errori da entrambe le parti. Per assistere alla prima (doppia) chance da gol dobbiamo aspettare il 23′, quando il Genoa si mangia le mani: Vasquez sbaglia in prima battuta e poi spara addosso a Suzuki. Il Parma risponde col rasoterra di Bonny e rischia nuovamente prima della fine del primo tempo: Pinamonti ha le polveri bagnate, è 0-0 al termine del primo tempo.

Nella ripresa i ducali provano ad alzare il baricentro, ma rischiano sul rinnovato spirito offensivo del Genoa. Kasa ci prova dalla distanza e Pinamonti non perde più un pallone, soprattutto dopo l’uscita per infortunio di Balogh. Gira a vuoto, invece, Ange-Yoan Bonny e il Parma viene punito al 65′. Il Genoa costruisce un’azione manovrata e Frendrup tenta un tiro che sarebbe pretenzioso, se non arrivasse la deviazione di Delprato: il danese spiazza Suzuki con l’aiuto del difensore, è 1-0. I ducali reagiscono subito con Bonny e inseriscono Dennis Man, ma Bani e compagni erigono un muro insormontabile.

Il Grifone resiste a ogni tentativo d’attacco e, man mano che passano i minuti, l’intensità del Parma si affievolisce. Vieira e i suoi possono così rialzare il baricentro e sfiorano anche il bis con Ekhator: il classe 2006 calcia su Suzuki, ma era tutto fermo per offside. Sfiora il bis anche Kasa, fermato dal portiere, e il Grifone si limita a gestire nel finale. Secondo successo e tre gare d’imbattibilità per il Genoa, che sconfigge 1-0 il Parma nella prima al Ferraris del neo-proprietario Dan Sucu. I rossoblù salgono a 23 punti, gialloblù fermi a quota 19: la zona-retrocessione ora dista solo un punto.