Stop tra Attigliano e Viterbo sulla Roma–Orte–Viterbo

Per circa due mesi i treni non circoleranno tra Attigliano e Viterbo a causa di lavori infrastrutturali. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus, mentre la tratta tra Roma e Attigliano resta regolarmente attiva.

Da deposito ATAC a biblioteca a San Lorenzo

Il deposito di via della Lega Lombarda, nel quartiere San Lorenzo, è oggetto di un importante intervento di rigenerazione urbana. I lavori, partiti nell’estate del 2024, trasformeranno l’ex rimessa in una biblioteca comunale e in un centro civico, con il recupero di alcuni reperti storici del trasporto pubblico.

Roma-Lido: ancora ritardi su Acilia Sud

Un commento di un utente sul nuovo sistema di segnalamento ha riacceso i riflettori sui ritardi delle stazioni della Roma-Lido. In particolare, la fermata di Acilia Sud resta incompiuta dal 2014. Nonostante i lavori recenti, c’è chi parla ancora di “briciole” dopo oltre un decennio.

Martedì 4 giugno: circolazione ridotta sulla FL3

La linea ferroviaria FL3 tra Roma e Viterbo subirà una forte riduzione della circolazione martedì 4 giugno, a causa di lavori di manutenzione. Previsti bus sostitutivi, ma si attendono disagi per studenti e lavoratori.

Ostia: nuovo anello ciclabile controverso

Sul lungomare Vespucci, a Ostia Ponente, è stato aggiunto un anello di ritorno per la pista ciclabile. Tuttavia, secondo molti ciclisti e residenti, il nuovo tratto è poco utile e potrebbe generare confusione anziché migliorare il percorso.

Metro C: lavori in fase conclusiva a Colosseo e Porta Metronia

Continuano i lavori sulle nuove stazioni della Metro C: le ultime foto confermano l’avanzamento dei cantieri a Colosseo e Porta Metronia, con la conclusione ormai vicina.

