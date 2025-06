Mancano pochi giorni alla Worldwide Developers Conference 2025: l’evento principale è fissato per lunedì 9 giugno. In attesa del grande debutto software di Apple, abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni e le novità più interessanti su iOS 26, macOS 26 e gli altri aggiornamenti in arrivo.

Una nuova numerazione per i sistemi Apple

Apple semplifica la numerazione dei suoi sistemi operativi: tutti adotteranno il numero “26”, indipendentemente dal precedente schema. Ad esempio:

iOS 19 → iOS 26

macOS 16 → macOS 26

watchOS 12 → watchOS 26

Il numero 26 fa riferimento al ciclo annuale settembre 2025 – settembre 2026. A partire dal 2026 arriverà iOS 27, e così via. Apple punta a rendere più chiaro l’anno di rilascio, evitando numeri differenti per ogni sistema.



iOS 26: il più grande redesign da iOS 7

Con il nome in codice “Solarium”, iOS 26 introdurrà una nuova estetica ispirata al vetro e a visionOS: trasparenze, menu fluttuanti, forme arrotondate e interfaccia più luminosa. I widget e le app Apple avranno lo stesso stile, mentre le icone manterranno la forma attuale, ma con finiture più moderne.



Un’interfaccia più chiara e coerente

Le app Apple e la navigazione saranno aggiornate con menu più semplici, pulsanti espandibili e flussi intuitivi. Questo nuovo linguaggio grafico si estenderà anche a macOS, iPadOS, tvOS e watchOS.



Apple Intelligence: nuove funzioni AI

Tra le principali novità:

Batteria intelligente: ottimizza l’autonomia in base all’uso.

Comandi Rapidi Generativi: crea automazioni con l’AI.

Integrazione con Gemini (in arrivo): Siri potrà usare Gemini per risposte avanzate.

Siri contestuale: comprenderà lo schermo e interagirà meglio con le app.



Nuove app e funzioni

Messaggi: traduzione automatica e sondaggi nei gruppi.

Giochi: nuova app che sostituisce Game Center.

Anteprima: arriva su iPhone e iPad per annotare PDF.

Telefono: schermata unificata e traduzioni in tempo reale.

Safari, Fotocamera, Musica: redesign con trasparenze e animazioni.

Sfondi generativi nei messaggi: creati con l’AI in diversi stili.

Mixmoji: unione di due emoji in una sola.



Miglioramenti hardware e accessibilità

CarPlay: nuovo design, testo grande e riconoscimento suoni.

AirPods: traduzione simultanea, trigger fotocamera, modalità “studio”.

Accessibilità: lettore universale, Voce Personale, suoni EQ, Music Haptics.

Stage Manager su iPhone USB-C: multitasking con display esterni.



Compatibilità iOS 26

iOS 26 non sarà disponibile su iPhone XR, XS e XS Max. Sarà compatibile con tutti gli altri modelli da iPhone 11 in poi e SE (2ª gen+), ma le funzioni AI avanzate saranno disponibili solo su iPhone 15 Pro e iPhone 16.

