Elezioni amministrative 2018 a Toritto: Miky Falcicchio scende in campo a sostegno di Marianna Scarangella

Le elezioni amministrative 2018 incombono. Si andrà al voto domenica 10 giugno 2018 per eleggere il nuovo Sindaco e la nuova Amministrazione Comunale in diversi comuni della penisola. L'imprenditore e social manager barese Miky Falcicchio ha annunciato la sua discesa in campo in occasione delle imminenti elezioni comunali a Toritto, comune italiano di 8.475 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia.

Il fondatore di Fatti per il Successo Academy e ideatore del nuovo marchio di kids fashion, Crown 81, ha rilasciato un'intervista a Igossip.it in cui ha raccontato i motivi che l'hanno spinto a candidarsi.

"Qualcosa che non si sa (ancora per poco) è la mia discesa in campo politico - ha rivelato Miky Falcicchio a Igossip.it - per le imminenti amministrative del comune di Toritto. É stata una decisione non facilissima, perché ho dovuto rinunciare a molti impegni e futuri progetti, ma il bene per il mio territorio e la valorizzazione dei tanti giovani (e soprattutto di talento) torittesi meritano una possibilità, la stessa che io ho cercato fuori dal mio paese, ma che oggi vorrei sostenere con forza e ogni mezzo. Ho deciso di sostenere la prima candidata sindaco donna nella storia del nostro comune - ha proseguito - perché credo fortemente nel suo programma e volontà di impegnarsi per il territorio. Scendo ufficialmente con Marianna Scarangella sindaco per iniziare un percorso di evoluzione territoriale non solo bello da visitare, ma anche fortemente artigianale e commerciale. Sosterrò una donna, perché le più grandi rivoluzioni iniziano sempre con un atto di coraggio".

Continuate a seguirci per saperne di più sui progetti lavorativi, professionali e politici dell'imprenditore e social manager pugliese.