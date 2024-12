Il campo di Via Prenestina 521, struttura sportiva pubblica nella periferia est di Roma (tra i quartieri di Quarticciolo, Tor Sapienza e Casale Rosso, e a poche centinaia di metri dai quartieri di Centocelle e Villa Gordiani), è abbandonato da quasi dieci anni. Il suo degrado è diventato un simbolo del declino e dell'isolamento che colpiscono sempre più spesso i quartieri periferici, dimenticati dalle istituzioni. "Un sogno nato da ‘ste strade" è lo slogan che, da sei anni, ispira la Borgata Gordiani nel suo percorso tra le vie di Villa Gordiani. Un’attitudine che continua a spingerla a inseguire, ancora una volta, un sogno per la Borgata e per l’intero quartiere.

Da qui è nata l’idea di avviare una raccolta fondi popolare su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. L’obiettivo è realizzare un sogno: dare ai ragazzi della Borgata Gordiani un campo di calcio tutto loro, restituendo al quartiere un impianto sportivo riqualificato. Il progetto punta a creare un modello di calcio alternativo, lontano dalle logiche competitive e speculative che ormai caratterizzano anche il calcio giovanile e dilettantistico. Con questa iniziativa, la Borgata Gordiani mira a consolidare la propria realtà e a far nascere la Scuola Calcio Popolare, dando finalmente una casa al programma di avviamento al calcio inaugurato quest’anno.

Zerocalcare, il celebre fumettista, ha deciso di supportare il progetto, offrendo la sua arte a favore della causa. Con una locandina disegnata appositamente, l’artista ha contribuito a dare visibilità alla raccolta fondi, unendo il mondo del calcio popolare e quello della cultura underground che lo rende unico.