Baby modelli: ecco i primi protagonisti del videoclip MadeinMama

Tra i protagonisti del videoclip girato presso lo store Made in Mama a Bari ci sono ben 8 baby modelli iscritti e assistiti da Fatti per il Successo Academy di Miky Falcicchio.

Alla lista dei modelli scelti per fascia d'età e caratteristiche somatiche si aggiungeranno altri bambini dagli 0 ai 10 anni selezionati dal web.

I nomi dei primi modelli selezionati sono i piccoli: Kevin, Gabriele, Samuele, Mattia, Adam, Sofia, AnnaChiara, Ivana e Martina (quest'ultima molto richiesta da addetti ai lavori e fotografi professionisti).

In attesa di scoprire gli ultimi nomi selezionati dal manager e casting director Miky Falcicchio per la nuova collezione primavera/estate del brand pugliese, auguriamo ai bambini selezionati un grandissimo in bocca al lupo.