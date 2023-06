Il Manchester United ha scelto. Secondo quanto anticipato da Reuters, la famiglia Glazer starebbe trattando i termini di un'esclusiva per la vendita del club con il consorzio guidato dallo sceicco del Qatar Jassim bin Hamad al-Thani per poi discutere modalità e pagamento per il passaggio di proprietà che, in base alle anticipazioni, dovrebbe avvenire per una cifra non inferiore ai 6 miliardi di dollari.

L'offerta proveniente dal Qatar, pertanto, sarebbe stata considerata dai Glazer più favorevole rispetto a quella del miliardario britannico Jim Ratcliffe, fondatore della società chimica INEOS.

Nel momento in cui l'esclusiva venisse firmata, al Manchester United non sarà consentito negoziare con altri offerenti se non con lo sceicco Jassim, ovviamente per tutto il periodo di durata che però non è ancora stato comunicato.

Le fonti che hanno parlato con Reuters hanno comunque dichiarato all'agenzia che la situazione è ancora in evoluzione e potrebbe non essere esclusa una nuova offerta da parte di Ratcliffe, fatto che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Secondo un'analisi della società Deloitte, lo United è il quarto club, tra quelli calcistici, più ricco al mondo.