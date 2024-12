Attentato terroristico a Magdeburgo, nel Land tedesco della Sassonia-Anhalt. Un uomo a bordo di una Bmw scura, poco dopo le 19, ha lanciato l'auto contro le affollate bancarelle del mercatino di Natale allestite nella piazza del municipio.

Il portavoce del governo locale, Matthias Schuppe, ha confermato l'arresto dell'attentatore, secondo quanto riporta la Bild. Sui social media stanno circolando video che mostrano l’auto lanciarsi a tutta velocità tra la folla e svoltare alla fine della strada, lasciando dietro di sé una scia di caos e disperazione. Altre immagini mostrano soccorritori improvvisati che assistono le persone rimaste a terra.

🇩🇪 Un’auto irrompe sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo, in Germania. Il servizio di soccorso di Magdeburgo riferisce che l'attacco ha causato almeno 1 morto e ca. 60-80 feriti. Arrestato l’attentatore.

1/2https://t.co/dlEcnMn2q9 pic.twitter.com/tf7JCrY3g3 — Lukyluke31 (@Lukyluke311) December 20, 2024

Non è disponibile un bilancio ufficiale delle vittime, ma il loro numero (morti e feriti) sarebbe compreso tra le 60 e le 80. Gli ospedali della zona sono stati allertati e stanno accogliendo i feriti..

La polizia tedesca, citata dall’agenzia Dpa, conferma che il conducente è stato arrestato. Continuano le indagini per chiarire il movente e verificare l’eventuale presenza di complici in quello che ha tutti i crismi per essere definito un atto terroristico.