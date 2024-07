“Finanziare la crescita”, l’intervista all’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa: “Il network di relazioni, unito al rapporto di fiducia, ci dà la possibilità di gestire il patrimonio di queste persone e di queste aziende”.



L’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa: il private banking può rivelarsi un buon alleato per la crescita delle PMI

L’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa , intervistato nel corso del programma “Finanziare la crescita” in onda su “Class Cnbc”, ha parlato di private banking sottolineando come, in attesa del mercato unico dei capitali, possa risultare un acceleratore per la crescita delle aziende italiane. Il risparmio privato, secondo l’AD di Banca Generali, può giocare un ruolo fondamentale nell’innescare un processo virtuoso in particolare per le PMI, da tempo entrate nel mirino di investitori internazionali e fondi di private equity attenti soprattutto alle dinamiche finanziarie più che alla sostenibilità industriale. Fondamentale quindi per Gian Maria Mossa è far convergere una quota del risparmio privato verso le piccole e medie aziende italiane, operazione che deve essere sostenuta dalle istituzioni anche attraverso agevolazioni fiscali e incentivi immediati



Gian Maria Mossa, la vision di Banca Generali: se il cliente imprenditore cresce, noi cresciamo insieme a lui

Nel corso dell’intervista, l’AD Gian Maria Mossa ha parlato dei “circa 100 miliardi di patrimoni” gestiti da Banca Generali. “Siamo un interlocutore di riferimento che cerca di avvicinare l’imprenditore alle migliori competenze sul mercato, siamo quindi collegati a tutte le cib, ai private equity, ai potenziali club deal: la vera bellezza dell’Italia è che un’azienda è diversa dall’altra. Qualcuno ha bisogno di trovarsi di fronte a un club deal, qualcuno a un private equity e qualcuno ha maturato la decisione di andare in Borsa. A seconda della tipologia dell’impresa e dell’imprenditore si deve creare un dialogo diverso”, ha sottolineato il manager spiegando che il valore aggiunto di Banca Generali è nel costruire “una relazione di lungo periodo: se il cliente imprenditore cresce, noi cresciamo insieme a lui”. Ed è anche in quest’ottica che l’Istituto sta cavalcando i trend della sostenibilità e dell’Intelligenza Artificiale, come ha evidenziato infine Gian Maria Mossa a “Class Cnbc”.