La gara agli Oscar 2022 per il Miglior montaggio è tra le più incerte della Stagione.

Al momento sono 4 i potenziali competitors che possono conquistare l’ambita statuetta nella categoria Best Editing: i vincitori dei premi del sindacato di categoria, gli ACE Eddie Awards come King Richard e Tick, Tick...Boom! e i due film favoriti dalla critica americana come Dune e Il potere del cane.