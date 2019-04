Sit-in davanti al Comando dell'Esercito, è il quarto mese di protesta in Sudan

Continuano le proteste in Sudan, nella capitale Khartoum. Centinaia di migliaia di persone da sabato manifestano nelle strade e davanti alle sedi delle principali istituzioni del Paese, chiedendo le dimissioni del presidente Omar al Bashir.

La foto è stata scattata stamattina 10 aprile al sit-in davanti al Quartier Generale dell' Esercito , vero argine al movimento di protesta nato a causa del rincaro dei beni di prima necessità e che da quattro mesi infiamma le strade della capitale.

L esercito rimane per ora fedele al Presidente e difficilmente sosterrà un regime change. Il fronte internazionale, del resto, rimane cauto e auspica un governo più inclusivo piuttosto che un cambiamento alla presidenza del Paese, in mancanza di una vera alternativa che scongiuri quanto avvenuto in Sud Sudan . #sudaneseuprising

di Mauro Annarumma per Italians For Darfur Onlus